Рублев выиграл выставочный турнир. Что это ему дает?

Российский теннисист вместо отдыха провел два непростых матча в Абу-Даби.

Выставочный турнир Mubadala World Tennis Championship

Финал

Андрей Рублев (Россия) — Энди Маррей (Великобритания) — 6:4, 7:6 (7:2)

Матч за третье место

Денис Шаповалов (Канада) — Рафаэль Надаль (Испания) — 6:7 (4:7), 6:3, 10:6

Вторая ракетка России Андрей Рублев выиграл выставочный турнир Объединенных Арабских Эмиратах, одолев в финале победителя трех турниров «Большого шлема» Энди Маррея. Лучшие времена 34-летнего британца давно позади — он никак не может восстановить свое здоровье и сейчас занимает лишь 134-е место в мировом рейтинге.

Впрочем, матч не стал для россиянина легкой прогулкой, и сломить сопротивление соперника удалось только на тай-брейке. Но, с учетом того, что уже середина декабря, и практически все ведущие теннисисты давно в отпуске, можно только подивиться стойкости Андрей и его преданности теннису.

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Rublev ??#MWTC https://t.co/ZiHLWArZ1R — Enrico Ruggeri (@RicoLeo1023) December 18, 2021

Откуда у Рублева силы?

В полуфинале турнира в Абу-Даби Рублев провел еще более напряженный поединок против представителя Канады Дениса Шаповалова, который растянулся аж на три сета (7:6, 3:6, 6:4). У Дениса за плечами тоже непростой год, но он, в отличие от Рублева, не выступал в итоговом турнире и в финале Кубка Дэвиса. А вот Андрей в свете всего случившегося выглядит просто несгибаемым Терминатором. И это после 76 матчей, проведенных в прошлом сезоне. Безусловно, нынешние подвиги нашего соотечественника достойны всяческого восхищения. Но, с другой стороны, темп, выбранный Рублевым, вызывает некоторую тревогу. Хватит ли ему сил на более важные старты? Не подведет ли организм в самый ответственный момент.

С одной стороны — Андрей еще в таком возрасте, что грех жаловаться на нехватку сил. Среди теннисистов даже бытует мнение: пока игра идет, надо выжимать из этого максимум возможностей, в том числе в плане зарабатывания денег. А безусловно лишь хорошим гонораром можно заманить игроков такого уровня в разгар декабрьских отпусков на турнир, который не дает рейтинговых очков. Многие наверняка ехали в Абу-Даби с настроением выступить в облегченно-тренировочном режиме. Однако поединки здесь получились достаточном упорными, и разговоры об экономии моральных и физических сил явно неуместны.

Можно ли заработать все деньги?

Да, теннисисты вдоволь наотдыхались во время карантина в 2020-м, и сейчас должны наверстывать упущенные возможности. Но с другой стороны — даже у таких двужильных игроков, как Рублев, силы небеспредельны. А правильно распределять их — это качество настоящих чемпионов. Заработав дополнительные деньги сейчас, можно потерять гораздо больше в будущем. И вообще, такие вояжи после жалоб на непосильные турнирные нагрузки в плотном календаре АТР вызывают удивление. Мария Шарапова тоже, как известно, была постоянной участницей «выставочников», и кончилось все это не слишком здорово.

Впрочем, будем надеяться, что Рублев и его штаб понимают, что делают, и выступление на протяжении 11 месяцев практически нон-стоп действительно входило в их тренировочно-соревновательные планы. Как не противоречили матчи этой неделии планам другого участника турнира — знаменитого Рафаэля Надаля.

Испанец появился на корте впервые с августа, а если отбросить его невнятное выступление в Вашингтоне, и вовсе — с июня. Очевидно, что форма Рафы далека от идеальной — в Абу Даби он уступил и Маррею по полуфинале, и Шаповалову в матче за третье место. Но сам факт, что 35-летняя легенда готовится к новому сезону — вызывает уважение. И, в отличие от Рублева, игровая практика для Надаля — сейчас то, что нужно. Пусть пока его и результаты и оставляют желать лучшего.