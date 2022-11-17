Крах Медведева. Даниил потерял шансы взять финальный титул в сезоне

Теперь судьба красной группы решится в матче Циципаса и Рублева.

Итоговый турнир ATP. Групповой этап

Стефанос Циципас (Греция, 2) — Даниил Медведев (Россия, 4) — 6:3, 6:7 (11:13), 7:6 (7:1)

Как любили говорить во времена, когда российские клубы еще играли в еврокубках, Даниил Медведев потерпел достойное поражение. Стефанос Циципас сокрушил лучшего теннисиста России в трех партиях. Фантастический по качеству теннис, но неутешительный исход для россиянина. Даня поплатился за ошибки, которые совершил в первом сете, и теперь второй полуфиналист от красной группы определится в матче Циципаса и Андрея Рублева.

Заклятые соперники

В очередной раз напоминать о непростых взаимоотношениях Даниила Медведева и Стефаноса Циципаса было бы моветоном. Ребята переросли свою подростковую неприязнь и теперь выясняют, кто из них сильнее, только в спортивной плоскости, однако накал страстей в их встречах с годами только возрастает.

Оба теннисиста подошли ко второму матчу группового этапа со стартовым поражением: Даниил был повержен в трех напряженных сетах Андреем Рублевым, а Стефанос потерпел крушение в двух партиях с Новаком Джоковичем. И несмотря на неожиданные двойные ошибки, которые допустил в начале Медведев, он все равно считался фаворитом встречи с греком. Их предыдущие сражения всегда отличались упорной борьбой, поэтому о легкой прогулке не могло быть и речи.

Стефанос Циципас является третьей ракеткой мира, но мог бы стать первой по окончанию турнира, сместив Карлоса Алькараса, если бы выиграл бы все матчи на Итоговом. Мог бы, но пока не станет. Однако он все еще сохраняет шансы на повторение своего триумфа на Итоговом турнире ATP. Даня хоть и считался фаворитом, но одолеть своего заклятого соперника ему не удалось. Поражение от Циципаса означает автоматический вылет (де-юре) с Итогового турнира.

Несусветное количество ошибок

Начало матча у Дани не задалось: он перманентно допускал ошибки с форхенда, удара, который был достаточно стабильным у него ранее. Проблемы были также и в целом с подачей. Стефанос брал инициативу на себя и часто выходил к сетке, вынуждая укороченными ударами, выходить к сетке и Даниила. Грек был уверен как на приеме, так и на подаче: опасный форхенд, стабильный бекхенд. Бесстрашная партия в исполнении Стефа завершилась его победой со счетом 6:3. Медведеву так и не удалось добраться до брейк-поинтов.

Во втором сете Даниил стал более уверенным на подаче, но его ноги все еще плохо работали, довольно часто он не успевал за мячами. Тем не менее в длинных розыгрышах преимущество была у Медведева, хоть таковых было и немного.

Потихоньку, но ребята добрались до тай-брейка. Не просто тай-брейка, а валидольного тай-брейка. У Стефа было три матчбола, но Дане благоволила удача: с четвертого сетбола он все-таки забрал эту изнурительную партию. Медведев здесь просто ментально переборол своего соперника. При отсутствии должной поддержки, при большом количестве совершенно ненужных ошибок, он сумел собраться к ключевому моменту сета и подарить интригу матчу.

Циципас схлестнется с Рублевым

В финальном сете Циципаса ждала проверка на психологическую устойчивость: вернуться в игру, когда ты упустил победу с трех матчболов, тяжеловато, но ему это удалось. Несмотря на то, что свой первый брейк за сегодня Даня сделал как раз в третьем сете, Медведев не смог довести дело до конца и просто взять свою подачу в нужный момент. Парни решили не щадить наши нервы и снова довели партию до тай-брейка. Однако здесь накал страстей потух, россиянин не смог навязать борьбу и взял всего одно очко в решающей партии.

Даниил Медведев сыграет еще один матч в Турине — против Новака Джоковича, но выйти из Красной группы уже не сможет. Это сделает победитель пары Рублев — Циципас. Кстати говоря, из зеленой группы в полуфинал Nitto ATP Finals вышел, к удивлению некоторых, Каспер Рууд.