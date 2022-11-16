Джокович взял реванш у Рублева за «баранку» в Белграде. Новак в полуфинале Итогового

Серб демонстрирует выдающийся теннис, остановить его в Турине будет чрезвычайно сложно.

Итоговый турнир ATP

Турин. Красная группа

Новак Джокович (Сербия, 7) — Андрей Рублев (Россия, 6) — 6:4, 6:1

Андрей Рублев вновь взял всего пять геймов против Новака Джоковича на Итоговом турнире ATP в Турине. Но если в прошлом году у россиянина не было шансов, то в этот раз он на равных бился с великим чемпионом до концовки первой партии. Затем Новак включил режим сербинатора и уничтожил оппонента. С такой игрой Джокович — главный претендент на победу.

Хладнокровная реализация

В прошлом году Рублев и Джокович также играли во втором туре красной группы после успешного старта. И тогда россиянин не смог дать бой сербу, взяв всего пять геймов. В этот раз складывалось ощущение, что одностороннего избиения не будет. Рублев здорово проводит эту осень, а в первом туре в Турине преподнес мини-сенсацию. В русском дерби с Даниилом Медведевым он действовал с позиции силы, отлично подавал и уверенно забивал. Поражение в первой партии — исключительно невезение Андрея. Но между Джоковичем и Медведевым сейчас есть существенная разница. Если Даниил заперся в обороне и редко пытался обострить игру, то Новак всегда действует на индорном покрытии первым номером. Особенно когда он находится в такой потрясающей форме.

За последние полтора месяца серб выиграл турниры в помещениях в Тель-Авиве и Астане, а также дошел до финала парижского «мастерса», где проиграл разыгравшемуся Хольгеру Руне (19-летний датчанин прошел во Франции сразу пятерых представителей топ-10). Да и первый матч в Италии показал, что Джокович приехал за шестым чемпионским титулом на Итоговом турнире. Новак девятый раз подряд обыграл Стефаноса Циципаса. Он действовал безошибочно, а также продемонстрировал публике несколько суперхайлайтов. Особенно впечатлило фирменное скольжение в шпагате слева и последующий идеальный обводящий с двуручного бэкхенда.

Новак Джокович. Фото Reuters

Матч с Рублевым Ноле начал с двух эйсов. Андрей ответил геймом под ноль, хотя всего один раз подал первым мячом. Соперники продолжали уверенно брать свою подачу. Новак выглядел непрестанно стеной, но Рублев давил на соперника активным теннисом. В восьмом гейме он повел 40:0, но сделал двойную, а потом ошибся по длине и попал в сетку. Впервые в этом матче дошло до «ровно», но россиянин не позволил сопернику заработать брейк-пойнт. Сначала Новак сделал ответный подарок, допустив первую невынужденную ошибку в матче, а сравнять счет удалось благодаря виннерсу (4:4).

Решающий же момент партии случился в следующем гейме при счете 15:15. Новак сделал эйс со второй подачи, но Рублев настаивал на ауте. Судья не стал проверять эпизод, чем взбесил россиянина (чуть позже повтор показал, что арбитр был прав). После этого Новак легко выиграл два розыгрыша (5:4). Наступил небольшой перерыв. У Андрея было время, чтобы успокоиться. Но Джокович уже почувствовал запах крови и проводил каждый розыгрыш как последний. Благодаря отменной защите он вновь довел дело до дьюса, который выиграл с первого же брейк-пойнта.

Очень обидно для Андрея. 40 минут биться на равных с великим чемпионом, но проиграть партию буквально за несколько розыгрышей, в которых сложно предъявить себе претензии.

Андрей Рублев. Фото Reuters

Решающий с греком

Свой второй брейк-пойнт Новак заработал во втором гейме и вновь с первой же попытки завоевал важнейшее очко (2:0). Серб и его команда вскинули победные кулаки вверх, а Рублев со всей силы кинул ракетку об корт. Следом Ноле взял гейм без единого розыгрыша. Два эйса и две ошибки на приеме.

Исход матча был предрешен, но Рублев, к своей чести, продолжал сражаться. Но все, на что его хватило, это не позволить сопернику выиграть сет под ноль. В финале турнира в Белграде в апреле этого года Андрей повесил Новаку «баранку» в решающей партии. На глазах у семьи и преданных болельщиков.

Новак Джокович. Фото Reuters

Ноле взял полноценный реванш и вышел в полуфинал. «Сыграл очень-очень хорошо один из лучших матчей сезона, — признался после матча Ноле. — Хотя мне противостоял соперник, с которым всегда сложно. Он отлично борется, обладает многими сильными сторонами, не зря уже несколько лет стоит в топ-10. Мне удалось найти правильный настрой и правильную игру в 10-м гейме первого сета. Он вел 40:15, мы провели длинный розыгрыш, и я в нем держался, сказал себе: шансы придут. А потом на сетболе выполнил потрясающий прием с первой подачи. Это меня окрылило, а он немного сбавил во втором сете. Я этим воспользовался. Вообще второй сет получился безупречным».