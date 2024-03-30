«Проблема не в тактике». Синнер стал для Медведева непреодолимой стеной?

Серия поражений лучшего теннисиста России от рыжеволосого итальянца превращается в психологическую проблему.

Турнир ATP Miami Open

Полуфинал

Янник Синнер (Италия, 2) — Даниил Медведев (Россия, 3) — 6:1, 6:2

Поражение от Янника Синнера в полуфинале «мастерса» в Майами стало для Даниила Медведева пятым подряд, начиная с неудачи в Пекине в 2023 году. Сам российский теннисист не видит в этом никакой психологической проблемы, тем не менее — тренд налицо. За этой неудачной серией теперь будут следить СМИ, и «комплекс Синнера», даже если его пока нет, может начать оказывать влияние на карьеру Даниила. Точно так же в свое время безуспешное личное противостояние с Сереной Уильямс влияло на Марию Шарапову. Что же такого в игре Янника, что делает его неудобным соперником для Медведева? И каким образом нашему соотечественнику прервать неприятную тенденцию?

Контрзащитный стиль

Вообще-то первые шесть матчей этих соперников с 2020 по 2023 годы выиграл Даниил, в том числе год назад в финале турнира в Майами. То есть формально Медведев все еще ведет в счете в статистической базе Head2Head. Но то, что агрессивно играющий итальянец с конца прошлого года подобрал ключи к стилю «русского осьминога», сомнений не вызывает. Янник теперь вообще редко проигрывает и в нынешнем году уступил только Карлосу Алькарасу в финале Индиан-Уэллса, а до этого дважды подряд одолел самого Новака Джоковича. Однако пять побед подряд над одним и тем же игроком из топ-5 — это серьезно и должно стать предметом тщательного разбора для тренеров и психологов Медведева.

«Мой план состоял в том, чтобы играть агрессивно, как в Австралии, немного активнее, чем я играю обычно, но это всегда большой риск, — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции в Майами. — Даже когда я пытаюсь атаковать на тренировках, моя игра больше похожа на контрзащитный стиль. Но сейчас проблема была не в тактике, которую я использовал в начале матча. Проблема заключалась в исполнении, слишком много ошибок и неточностей. Для меня нет проблем играть агрессивно именно против Синнера, я делал это в Мельбурне. Но сейчас этого оказалось недостаточно, потому что мое психологическое состояние немного хуже, чем было пару месяцев назад».

«Даниил совершил много таких ошибок, которые обычно не допускает, — поделился своим видением матча Синнер. — Я просто воспользовался шансом. Мне казалось, что матч будет очень упорным. Если бы он взял мою подачу, то все сложилось бы иначе. В прошлом у меня были психологические проблемы перед важными поединками, но сейчас я прекрасно чувствовал себя на корте. Обычно чем больше играю, тем в лучшей форме нахожусь. Очень доволен сегодняшним выступлением».

Янник Синнер. Фото USA Today Sports

Надо было стать лучшей версией себя

Медведев на шесть лет старше Синнера. Россиянин в топе мирового тенниса как минимум с 2019 года, а итальянец вошел в элиту только в прошлом сезоне. Опыт матчей на высшем уровне у этих соперников несопоставим, и поэтому очень странно думать, что у Янника в данном противостоянии есть психологическое преимущество. Предыдущие четыре поединка Даниила с Синнером были очень упорными и вполне могли развернуться в пользу нашего игрока. Так что разгром, приключившийся в Майами, можно квалифицировать как несчастный случай, а не как тренд.

«Мне надо было стать лучшей версией себя, чтобы бороться за победу, но я не смог, — рассуждает Даниил. — Синнер уже несколько месяцев показывает очень высокий уровень. Для него это была легкая победа. Он допускает гораздо меньше ошибок, чем прежде, реже промахивается и разумнее выбирает удары. Он подает в десять раз лучше, чем раньше. Он всегда подавал хорошо, но теперь делает это как большой мастер. На самом деле мне интересно, как ему это удалось, потому что над подачей не так уж и легко работать. Теперь подача Янника стала для него большим козырем. И это тот компонент, который я мог бы делать лучше в сегодняшней встрече».

Стратегия борьбы против «русского осьминога» давно всем отлично известна — не ввязываться в долгие обмены ударами на задней линии, идти к сетке и ускорять розыгрыши. И Синнер в общем-то снова воплотил все это в жизнь. Другой вопрос — на каком уровне это проделано. Ведь Медведев тоже отлично понимает свои сильные и слабые стороны. «После такого матча я спрашиваю себя, не стоило ли мне поменять свой план раньше, — рассуждает Даниил. — Мне казалась, что выбранная тактика работает, и просто надо лучше воплощать ее в жизнь, но мне это не удалось. А когда я решил действовать по-другому, было уже слишком поздно. Когда мы сыграем следующий матч, я попробую действовать по-другому и собираюсь внимательнее следить за тем, как это работает».

«Янник по игре объективно был сильнее и переиграл Даниила по всем основным элементам, — заявил «СЭ» вице-президент федерации тенниса России Алексей Селиваненко. — Со стороны казалось, что Даниила что-то беспокоило. Но опять-таки, с другой стороны сетки находился один из лучших теннисистов текущего сезона».

Янник Синнер и Даниил Медведев после финала Открытого чемпионата Австралии-2024. Фото USA Today Sports

Ставка на супертурниры

К сезону на своем нелюбимом грунте Даниил подходит без единого титула в 2024 году, и это можно считать дополнительным источником давления на первую ракетку России. Последний трофей Медведев выигрывал 11 месяцев назад — на «мастерсе» в Риме. Впрочем, сам 28-летний россиянин не видит здесь проблемы или по крайней мере не признается в своих переживаниях. «Если посмотреть турнир за турниром, станет понятно, что я проигрываю в основном лидерам мужского тенниса, — говорит четвертый номер мирового рейтинга. — Я выступал в нескольких финалах и уступил Синнеру, Джоковичу, Алькарасу. Конечно, я хочу их обыгрывать и, скажем так, стать лучше их. Но пока мне это не удается, и мне нужно работать над этим — в игровом и психологическом плане».

В этом году Медведев дважды доходил до финалов (на Открытом чемпионате Австралии и в Индиан-Уэллсе), а также сражался в полуфиналах в Майами и Дубае. В принципе, о таких результатах 99 процентов игроков в АТР-туре могут только мечтать. Однако болельщикам всегда хочется большого, а потенциал Даниила позволяет ему претендовать минимум на место в топ-3. Далее в планах лидера нашего тенниса сыграть на грунте в Монте-Карло, Риме, Мадриде и на «мейджоре» в «Ролан Гаррос». Учитывая сложные отношения теннисиста с грунтом, его прогресса в рейтинге в ближайшие пару месяцев ожидать сложно.

«Если бы я сыграл десять турниров ATP-250, наверное, у меня было бы больше титулов, — оправдывается россиян. — Возможно, это звучит слишком самонадеянно, но мне кажется, что у меня были хорошие шансы. Однако в нынешнем сезоне я стараюсь концентрироваться на лучших турнирах». Действительно, Медведев в 2024 году пытается беречь физическую и ментальную энергию и не устраивать игровой марафон, как в прежние годы. Однако сейчас это обернулось разгромом. Такого, чтобы Даниил за весь матч взял только три гейма, не было очень давно. И это повод задуматься, верно ли все делают россиянин и его штаб, в том числе в плане игровой практики.