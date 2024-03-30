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30 марта, 00:25

Медведев получил болезненный удар по самолюбию в Майами. Россиянин взял всего три гейма в полуфинале

Медведев проиграл Синнеру в полуфинале «мастерса» в Майами
Сергей Подушкин
Обозреватель
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Даниил Медведев.
Фото USA Today Sports
Даниил разгромно уступил Яннику Синнеру.

Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 995 555 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Янник Синнер (Италия, 2) — Даниил Медведев (Россия, 3) — 6:1, 6:2

От полуфинального матча Даниила Медведева и Янника Синнера на «мастерсе» в Майами ждали яркого и красивого зрелища, но получили, увы, «улицу с односторонним движением». Медведев на протяжении всей встречи чувствовал себя не в своей тарелке, промахивался из выгодных ситуаций и вообще сорил ошибками направо и налево. Хотя и Синнер, надо признать, действовал просто блестяще, не позволив россиянину даже помечтать о возвращении в игру. Таким образом, Даниилу не удастся защитить титул, а Янник в случае успеха в финале может подняться уже на вторую строчку в рейтинге ATP.

Ставка на агрессивную игру на сей раз не сработала

Все мы прекрасно помним, как здорово действовал против итальянца в финале Australian Open-2024 наш теннисист. Он не отсиживался в обороне, а просто-напросто ошеломил Синнера высоким темпом и мощью ударов. Да, хватило Медведева только на два сета, но зато в них россиянин доминировал. И, судя по всему, решил применить ту же тактику и на Miami Open. Вот только на сей раз Даниил вместо роскошных попаданий допускал слишком много брака. Насторожиться заставил уже самый дебют встречи, хотя тогда неудачи казались еще локальными и не фатальными.

Чуть менее двух недель назад в Индиан-Уэллсе против испанца Карлоса Алькараса Медведев начал проигранный в итоге финал с 3:0. Против другого топ-оппонента Синнера счет в трех стартовых геймах полуфинала Майами получился зеркальным 0:3. Причем казалось, что россиянину просто чуть-чуть не везет — в первом гейме на подаче итальянца счет был 15:30, во втором дважды было «ровно», в третьем Даниил и вовсе заработал двойной брейк-пойнт. Причем вполне мог сделать при 30:40 важнейший брейк, но грубо ошибся при развитии атаки с хафкорта.

Не сказать, что в те моменты Медведев играл плохо и тем более ужасно. Однако понятно, что проигранные геймы поколебали его уверенность в себе и в правильности агрессивного тактического плана. Он все чаще пожимал плечами, разводил руками и грустно обращался к своему боксу, где сидели супруга Дарья и французский тренер Жиль Сервара. Те, само собой, пытались Даниила подбадривать, но это не помогало. Четвертый гейм после нескольких «ровно» Медведев тоже проиграл, а за ним и пятый. Ему и вовсе светила «баранка» в стартовом сете, которой удалось избежать в шестом гейме. При этом выигранный гейм так и остался исключительно геймом престижа. Синнер подал на сет под ноль.

Янник Синнер и Даниил Медведев после матча в Майами.
Фото USA Today Sports

Слишком много ошибок

Разгром продолжился и в дебюте второго сета. После четырех проигранных подряд розыгрышей в первой партии Медведев проиграл еще шесть, отдав и свою подачу безо всякой борьбы. Промахи по длине, удары в сетку, недостаточно успешная оборона после атак и контратак Янника. У Даниила не получалось ничего, да и сам он не особо пытался вернуться к привычному тягучему теннису с затяжными обменами на задней линии.

Возможно, потому что счел такой «план Б» в этот конкретный момент обреченным на провал. Хотя примерно с 1:5 россиянин попробовал более бережно относиться к мячу. Он взял, пусть и дважды грубо ошибся у сетки, свою подачу и сделал 0:30 на подаче Синнера. Неужели появилась надежда на перелом хода встречи? Нет, отнюдь — Янник быстро пресек попытки Медведева прийти в себя, поставив довольно эффектную точку. А Даниил... Не помогла и поддержка зрителей (на трибунах, кстати, была замечена и знаменитая американка Серена Уильямс), которые пытались взбодрить россиянина, ведь им хотелось увидеть зрелище и интригу.

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Понятно, что Даниил был очень сильно разочарован. Да и всего три гейма в матче в последний раз россиянин выигрывал очень давно — в 2019-м в финале «мастерса» в Монреале против испанца Рафаэля Надаля, уступив 3:6, 0:6.

Таким образом, Янник вышел в финал и вполне готов обойти в рейтинге Алькараса, выбитого в четвертьфинале болгариным Григором Димитровым.

Что же касается Медведева, то, несмотря на пропущенный болезненный удар по самолюбию, он не может назвать нынешнее североамериканское турне провальным. Пусть защитить титул и очки в Майами не удалось, Даниил суммарно с финалом Индиан-Уэллса набрал за два турнира тысячу баллов. А по итогам первых трех месяцев года сохранит второе место в чемпионской гонке ATP за Синнером. И несмотря на пять поражений подряд (после шести побед) от Янника, считать его клиентом итальянца пока преждевременно. У Медведева с Синнером наверняка еще будет немало матчей, где россиянин сумеет сыграть на своем максимуме и навязать борьбу. Пока же вместе с командой ему предстоит проанализировать причины провала в полуфинальном матче в Майами.

Теннис
Даниил Медведев
Янник Синнер
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