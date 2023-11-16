«Готов биться». Медведев первым шагнул в топ-4 на Итоговом турнире

Даниил Медведев одержал две победы без потери сета на ATP Finals 2023.

Медведев выиграл второй матч на Итоговом турнире в Турине и первым из всех участников вышел в полуфинал. Даниил на старте забрал в двух сетах российское дерби с Андреем Рублевым, в среду взял верх в игре с Александром Зверевым — 7:6 (9:7), 6:4.

Медведев и Зверев сыграли в шестой раз в 2023 году (у экс-первой ракетки мира теперь пять побед) и в 18-й раз в профессиональной карьере (стало 11-7). В этом сезоне между россиянином и русским немцем вспыхнул конфликт после перфоманса Даниил по ходу матча в Монте-Карло, после чего последовал обмен обвинениями в нечестной игре, но позже теннисисты урегулировали ситуацию.

Зверев — двукратный победитель ATP Finals (2018 и 2021), в своем втором выигранном финале на этом турнире взял верх над чемпионом-2020 Медведевым. Это была их пятая встреча на Итоговом турнире, и теперь перевес на стороне россиянина — 3-2.

Даниил Медведев (справа) с Александром Зверевым. Фото AFP

«В этом году мог проиграть такие матчи»

Зверев в 2023-м вернулся после тяжелой травмы на прошлогоднем «Ролан Гаррос» и снова вошел в топ-8 игроков. В первом матче в Турине он перевернул противостояние с Карлосом Алькарасом и оформил победу в трех сетах.

Медведев против Александра мощно провел два с половиной гейма, затем немец включился в игру и большую часть вечера выглядел более активно и агрессивно. Даниил сумел зацепиться и забрать первый сет на тай-брейке, во втором закрыл игру на подаче до последнего бившегося соперника.

«Психологически это был очень тяжелый матч. Я здорово начал, играл очень хорошо. Он как будто не втянулся, но в один момент прибавил в своей игре — и здесь по какой-то причине я начал играть немного хуже на небольшой промежуток времени», — сказал Медведев в интервью на корте после матча.

Даниил добавил: «Я счастлив, что смог перестроиться, собраться и сыграть лучше в конце первого сета. Вообще концовки обоих сетов были довольно равными. На тай-брейке у него был сет-пойнт на своей подаче. Я рад, потому что в этом году мог проиграть матчи на подобии такого. Счастлив, что смог победить».

Медведев первым гарантировал себе выход в плей-офф на этом Итоговом турнире. Для этого ему требовалось обыграть Зверева именно в двух сетах, тогда как соперника устраивала победа с любым счетом. Теперь Даниил точно станет первым в Красной группе, если в пятницу возьмет как минимум сет в матче с Алькарасом, а Рублев не победит Зверева (тогда испанец не обойдет первую ракетку России по результату личной встречи). Андрей потерял все шансы на полуфинал после второго подряд поражения в двух сетах — на этот раз до срыва его довела игра с Карлосом.

«Я видел его матч сегодня против Андрея, он играл намного лучше, чем в первый день. Он меньше ошибался, пробивал невероятные виннерсы из глубины, как он умеет. Надеюсь, завтра буду хорошо себя чувствовать и готов биться. Этот турнир сложен, я в полуфинале, но нужно сохранить этот ритм», — сказал Медведев и уставшей рукой нарисовал на камере сердечко со словом «Италия».

Даниил при этом ошибочно посчитал себя досрочным победителем группы, но затем поправился на пресс-конференции и признал себя сказавшим «полную фигню» плохим математиком. Он добавил, что не следует заморачиваться подбором соперника по полуфиналу, играть на сто процентов и не выбиваться из ритма.

Карлос Алькарас в матче с Андреем Рублевым. Фото AFP

«Нужно бить первым и быть агрессивнее соперника»

Алькарас закончил 2022 год в статусе первой ракетки мира и пропустил Итоговый турнир из-за травмы. Испанец дебютировал на ATP Finals после новой вынужденной паузы в конце этого сезона и отметил прогресс в своем состоянии.

«Это был совершенно другой матч и уровень. На таком должен играть, если хочу дать самому себе шанс на этом невероятном турнире. Вчера был хороший тренировочный день, нашел тот уровень, который требовалось показать сегодня. Как считаю, сыграл здорово, очень рад тому, что показал в матче», — сказал Алькарас после победы над Рублевым.

Испанец в этом сезоне уверенно обыграл Медведева в финале «мастерса» в Индиан-Уэллсе и полуфинале победного Уимблдона, а затем уступил Даниилу в ярком полуфинале US Open. В личном противостоянии чемпиона двух турниров «Большого шлема» (US Open-2022, Уимблдон-2023) с чемпионом US Open-2021 сейчас счет равный — 2-2.

«Мне нужно передохнуть. Здесь очень, очень быстрый корт. Я должен бить первым, требуется быть агрессивнее соперника. Думаю, в этом ключ, если хочешь на что-то рассчитывать на этом турнире», — заметил Карлос.

Алькарас и Медведев сыграют в пятницу в дневном слоте, Зверев и Рублев выйдут на корт вечером. В четверг заключительные матчи проведет Зеленая группа, в которой на два места в полуфинале есть три претендента — Янник Синнер, Хольгер Руне и Новак Джокович (серб сыграет против Хуберта Хуркача, который заменил Стефаноса Циципаса).