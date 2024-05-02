Рублев сыграет с Фритцем в полуфинале турнира в Мадриде

Американский теннисист Тэйлор Фритц одержал победу в четвертьфинале турнира в Мадриде. В трех сетах он обыграл аргентинца Франсиско Черундоло — 6:1, 3:6, 6:3.

Матч продолжался 1 час 49 минут. 26-летний американец 5 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 подача навылет, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт (из 2).

Следующим соперником Фритца будет россиянин Андрей Рублев.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 877 020 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Тэйлор Фритц (США, 12) — Франсиско Черундоло (Аргентина, 21) — 6:1, 3:6, 6:3