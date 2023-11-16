Медведев творит чудеса в Турине. Россиянин первым вышел в полуфинал итогового турнира ATP

Даниил в матче с Александром Зверевым был бесподобен в ключевые моменты.

Теннис. Итоговый турнир АТР

Красная группа, 2-й тур

Даниил Медведев (Россия, 3) — Александр Зверев (Германия, 2) —7:6 (9:7), 6:4

Турнирное положение: 1. Медведев — 2 победы (4:0). 2. Алькарас — 1 (3:2). 3. Зверев — 1 (2:3). 4. Рублев — 0 (0:4).

Россиянин Даниил Медведев стал первым полуфиналистом итогового турнира ATP в Турине. Вслед за двухсетовой победой над соотечественником Андреем Рублевым он также в двух партиях обыграл и Александра Зверева из Германии, досрочно завоевав путевку в плей-офф.

Подходящие условия

После выигрыша у Рублева он признался, что чувствует себя куда лучше, чем год назад (тогда он проиграл все три матча в группе), на тренировках играл и подавал отлично. В общем, с уверенностью был полный порядок. Впрочем, и у Зверева уверенности после его выигрыша у Карлоса Алькараса наверняка заметно прибавилось. «Я не настолько плох. Я и раньше обыгрывал хороших игроков», — не без доли кокетства отреагировал Саша на слова о сенсационности его успеха во встрече с Карлосом. И добавил, что прибыл на ATP Finals не просто участвовать, а выигрывать матчи. И, само собой, доволен столь резвым стартом.

Медведев также предвкушал матч с одним из своих самых принципиальных оппонентов. «Саша хорошо умеет играть и подавать. Будет интересно встретиться с ним в 18-й раз», — заявил он на пресс-конференции, проявив достойное знание статистики. Общий счет личных встреч был 10:7 в пользу россиянина, однако из последних 11 матчей он выиграл девять. В том числе четыре из пяти матчей в этом году. Пусть некоторые из них, как в Индиан-Уэллс и в Монте-Карло получились очень равными и нервными. В Монте-Карло после чудачество Медведева теннисист из Германии даже публично обвинил россиянина в нечестной игре. Даниил тоже за словом в карман не полез. Однако затем оба остыли и явно помирились, что было заметно по их дружелюбному общению этой осенью в Пекине. Тогда Медведев взял верх 6:4, 6:3.

С другой стороны на итоговых турнирах ATP счет был равным 2:2, а в финале в 2021-м в Турине верх взял как раз Зверев. Быстрое покрытие и быстрые мячи явно ему подходят, хотя и Медведев чувствует себя в таких условиях вполне комфортно. Так что посмотреть на очередную серию битвы «Медведев — Зверев» было очень интересно.

Гарантированный плей-офф

Еще перед игрой были понятны расклады — Зверев гарантировал себе путевку в полуфинал при победе с любым счетом, а Медведеву для этого требовался выигрыш в двух сетах. И Даниил начал матч очень здорово, в стартовом гейме он заработал двойной брейк-пойнт и с первой попытки его реализовал. Причем не за счет ошибок Саши, а благодаря собственной классной игре. Вскоре он вел 2:0 и 30:15 на подаче теннисиста из Германии, однако нокаутировать оппонента в первом сете не получилось. Напротив, Зверев быстро пришел в себя, спас очередной гейм, а вскоре и сравнял счет — 3:3.

В целом качество тенниса было довольно высоким, соперники недурно подавали и порой выдавали классные розыгрыши. Саша был активнее (всего у него 24 активно выигранных мяча против 16 у Медведева), но и невынужденно ошибался чаще (24 против 17). При этом Зверев имел прекрасную возможность взять стартовую партию на тай-брейке, где он вел 4:1 и должен был сделать 5:1, не смажь простой удар с лета у сетки. Как водится, одна неточность многое предопределила — вскоре Даниил сравнял счет. Хотя и он был близок к провалу — при 4:5 трос едва не обеспечил сопернику Медведева двойной сетбол, но там Зверев в выгодной ситуации не попал обводящую свечу. Зато затем россиянин допустил грубую ошибку, подарив Александру сетбол на подаче немецкого теннисиста. Однако Зверев с задачей не справился, потом не реализовал сетбол на приеме и поплатился за расточительность, допустив ошибку у сетки уже на сетболе россиянина.

Даниил Медведев. Фото Reuters

Конечно, такая осечка всегда болезненна. Но при этом не сказать, что после обидного поражения в партии Саша развалился. Отнюдь второй сет также получился равным. Пожалуй, Зверев был даэе ближе к брейку — в пятом гейме на подаче Медведева было 15:30, в девятом и вовсе 30:40. Вот только на брейк-пойнте теннисист из Германии сорвал удар слева при обмене на задней линии, а затем ошибся еще... Конечно, по сравнению с Андреем Рублевым, Александр вел себя очень спокойно, но все равно выглядел раздосадованным. Казалось, он чувствовал, что проиграл ключевой гейм.

Да и десятый гейм на подаче Зверев начал неудачно. Вернее — Медведеву удался почти цирковой трюк — россиянин в прыжке сумел отбить мяч после смэша соперника. Да еще так неудобно, что Александр не справился, отправив мяч в прыжке реверсом прямо в сетку. Такие вот чудеса! Затем было 0:30, 30:30, шикарный обводящий от россиянина слева по линии, принесший матчбол. И даже немного будничная реализация из-за срыва Зверева.

Впрочем, в интервью на корте Даниил признал, что в ментальном плане встреча получилась очень непростой, так что он очень рад добиться положительного результата. Таким образом, Медведев гарантировал вне зависимости от результата встречи с испанцем Карлосом Алькарасом выход в полуфинал. Хотя в случае поражения от Карлоса в двух партиях может лишиться первого места в группе.