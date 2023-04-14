Медведев дал отповедь Звереву. Россиянин готов к вражде с немцем

Даниил никогда не считал Александра своим близким другом.

Пусть Даниил Медведев вслед за Александром Зверевым вылетел с «мастерса» в Монте-Карло, скандальное выяснение отношений между российским и немецким теннисистами продолжилось. Точнее, Медведев после поражения от датчанина Хольгера Руне решил жестко ответить на обвинения Саши. И, как обычно, за словом в карман не полез. Если кратко, он готов к вражде со Зверевым, никогда не считал его своим другом, но если тот остынет, не прочь и помириться.

Жесткий ответ на обвинения

Напомним, что после поражения в трехчасовой битве 13 апреля Зверев обвинил Медведева в нечестной игре. «Он один из самых нечестных игроков в мире. Я очень серьезно отношусь к принципу фейр-плей и спортивной этике. Он этого не делает. Он берет туалетный перерыв в тот момент, когда это уже нельзя делать. В матче была тысяча ситуаций, когда он чувствовал, что я начинал играть лучше, и каждый раз пытался что-то предпринять. Я крайне разочарован им как спортсменом», — в частности, заявил Александр.

Раньше столь же жестко он обычно «проходился» только по одному из своих соперников — греку Стефаносу Циципасу, с которым, кстати, враждовал и Медведев. В общем-то, Циципас был, образно выражаясь, их общим теннисным врагом. Но теперь эти парни решили повздорить между собой. И если Стефанос с его репутацией теннисного философа в словесных дискуссиях обычно проигрывал в одну калитку, то тут сошлись два достойных противника. Но кажется, Медведев все же достойнее. И молчать в ответ на обвинения не стал, ответив ударом на удар.

«Когда Саша проигрывает, мы можем найти 25 интервью, где он говорит странные вещи. Саша не такой, как Каспер Рууд, он не такой, как Андрей Рублев, Карен Хачанов или как Диего Шварцман. Да, с Диего у меня был в свое время конфликт на ATP Cup, и мне жаль, что такой добрый и честный парень стал относиться ко мне не так тепло. Когда же Зверев говорит, что кто-то нечестно играет, ты такой: «Хорошо, отлично. Посмотри на себя в зеркало», — заявил на пресс-конференции Медведев. И добавил, что Саша, по его мнению, «живет в своем собственном мире».

Александр Зверев. Фото AFP

Пародия у сетки

Даниил так и не понял, что именно так не понравилось его оппоненту. И действительно, хотя россиянин не был во время матча образцовым джентльменом, ругался с болельщиками, убегал между геймами в туалет и убирал подборки у сетки, по отношению к Звереву он вел себя вполне нормально. Так что, думается, Зверев действительно наговорил все эти гадости на эмоциях после обиднейшего поражения. И уже успел пожалеть об этом. Но ящик Пандоры немецкий теннисист уже открыл.

«Если он скажет то же самое через неделю, это будет одна история. Если он передумает — то другая. После матча много чего может произойти. Я не собираюсь слишком вдаваться в подробности. Просто скажу, что мы никогда не были близкими друзьями, возможно, только в юниорах. Это только он в своих поздравительных речах говорит что-то вроде того, что он дружит со мной и моей женой, что, конечно, не так с давних пор. Я никогда этого не говорил», — сообщил Медведев.

Как заявил россиянин, с большинством теннисистов он находится в хороших отношениях — и они тоже не понимают, почему Зверев так взъелся на Медведева. Но уже понятно, что Александр не на того напал. Даниил не просто посвятил Звереву солидную часть времени на пресс-конференции, он еще и спародировал его у сетки после игры с Руне. Хольгер даже опешил, когда Медведев с максимальной холодностью пожал ему руку и с серьезной миной заявил: «Нечестно, ты слишком хорошо играл». После чего повторил: «Ты играл нечестно». Что ж, Даниил не только прекрасный теннисист, но и шоумен. Так что Звереву стоит извиниться: если на корте шансы еще есть, то в теннисном троллинге он лидера чемпионской гонки ATP вряд ли обыграет.