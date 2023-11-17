Джокович висел на волоске. Серб вышел в полуфинал Итогового турнира благодаря Синнеру

Новак в Турине может обойти Роджера Федерера по титулам на ATP Finals.

Итоговый турнир АТР (Турин)

Зеленая группа. 3-й тур

Янник Синнер (Италия, 4) —Хольгер Руне (Дания, 8) —6:2, 5:7, 6:4

Новак Джокович (Сербия, 1) —Хуберт Хуркач (Польша, 9) — 7:6 (7:1), 4:6, 6:1

Турнирное положение:

1. Синнер — 3 победы (6:2)

2. Джокович — 2 (5:4)

3. Руне — 1 (4:4)

4. Хуркач — 0 (1:2)

5. Стефанос Циципас (Греция) — 0 (0:4)

Запутанная ситуация

После поражения от итальянца Янника Синнера лидер мирового рейтинга изрядно осложнил свои шансы на выход в полуфинал. Причем вне зависимости от результата матча с Хуркачем, вышедшем на замену травмированному греку Стефаносу Циципасу. Правда, победа в двух сетах давала Новаку больше вариантов квалифицироваться. В частности, он мог выйти из группы в случае победы Хольгера Руне над Янником Синнером в трех сетах (тогда надо было считать геймы). Однако в итоге Джокович, как и в двух предыдущих встречах в Турине, промучился на корте все три партии.

Хуркач, напомним, в октябре взял титул на «мастерсе» в Шанхае и вообще подошел к концовке сезона явно в лучших кондициях, чем Циципас. Возможно, снимись грек до встречи с Руне, где его хватило только на три гейма, поляк мог даже попытаться выйти в полуфинал. А так он просто постарался получить удовольствие в матче с первой ракеткой мира, показав качественный теннис. Получилось, кстати, недурно. В первом сете Хуркач уверенно держал подачу, доведя дело до тай-брейка. Пусть в 13-м гейме внезапно и развалился. Зато забрал второй сет (ключевым стал пятый гейм, проигранный Ноле под ноль), явно порадовав Синнера, квалифицировавшегося в полуфинал, и расстроив Джоковича. Новак во время второго сета пребывал далеко не в лучшем настроении. «Я проиграл сет. Это нормальная реакция», — прокомментировал он свое состояние в тот момент.

Зато в третьей партии серб сыграл на топ-уровне, позволив Хуберту забрать лишь один гейм. Таким образом, Джокович завершил групповой турнир с двумя победами, но все равно остался в подвешенном состоянии. Ведь теперь победа Руне с любым счетом вычеркивала его из числа полуфиналистов турнира, где он считался фаворитом № 1. Напомним, что серб прежде играл на ATP Finals 15 раз и в 11 случаях выходил из группы. Мало того, он шесть раз брал титул — столько же у швейцарца Роджера Федерера. Поэтому победа в Турине гарантировала ему звание единоличного рекордсмена по победам Итогового турнира.

Янник Синнер. Фото AFP

Руне был близок к победе

Впрочем, сам Джокович явно не сильно страдал по поводу неопределенности. Или делал вид. Он заверил, что не собирается становиться фанатом № 1 Синнера, а, возможно, и вовсе не будет смотреть матч Янника с Руне. Мол, выиграет итальянец — хорошо, значит, в субботу можно будет сыграть в полуфинале. Нет, что ж, великолепный сезон в одиночном разряде все равно будет завершен на позитиве — победой. К тому же впереди у него еще финальная часть Кубка Дэвиса. «Я был нацелен на победу в матче, и я ее одержал. Исход вечернего матча от меня не зависит... Я правда об этом не думаю. Прямо сейчас я думаю только о том, что хочу обнять детей», — отметил он на пресс-конференции.

Не исключено, серб немного лукавил — защитить прошлогодний титул ему наверняка хотелось, пусть в Турине он провел на корте девять сетов и восемь с лишним часов. Но, с другой стороны, такой философский подход тоже имел право на жизнь. Если нельзя ничего изменить, зачем тратить нервы, наблюдая за встречей Синнера и Руне? Хотя шансы Джоковича все равно котировались довольно высоко, именно Янника считали фаворитом встречи с Руне. Да и Синнер тоже был мотивирован — на кону стояли 200 очков за победу и первое место в группе, плюс играть спустя рукава перед своими болельщиками итальянец явно не собирался.

Янник Синнер и Хольгер Руне. Фото AFP

Ход стартовой партии встречи Янника и Хольгера оправдывал прогнозы — итальянец доминировал в обменах ударами на задней линии, да и выходы датчанина к сетке не приносили ему дивидендов. Однако после 4:0 в пользу Синнера игра постепенно начала выравниваться, пусть первый сет Руне было уже не спасти. Зато во второй партии Хольгер ни в чем не уступал оппоненту. Мало того, именно он первым заработал брейк-пойнт при 2:2. Причем именно заработал — выдержал длительный розыгрыш, да еще и завершил его роскошным виннерсом. Правда, итальянец подачу удержал, а в следующем гейме сам имел брейк-пойнт. Пусть также реализовать эту возможность не удалось.

Руне, которого активно подбадривал его нынешний наставник немец Борис Беккер, стал действовать увереннее и даже наглее — чаще укорачивал, комбинировал, а Синнер, напротив, чуть сдал, периодически держась за спину. И в 12-м гейме при 5:6 Хольгер заработал тройной брейк-пойнт. С третьей попытки взяв сет эффектной свечой. Третий сет получился равным, но все же чуть больше повезло Яннику — в девятом гейме ему удался решающий брейк. Благодаря итальянцу сохранил шансы на титул и Джокович, вышедший из группы со второго места.