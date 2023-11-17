Теннис
ATP
Статьи
Рейтинг Турниры Новости Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 02:00

Джокович висел на волоске. Серб вышел в полуфинал Итогового турнира благодаря Синнеру

Джокович пробился в полуфинал Итогового турнира
Сергей Подушкин
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Новак Джокович.
Фото Reuters
Янник Синнер.
Фото AFP
Янник Синнер и Хольгер Руне.
Фото AFP
1/3
Новак в Турине может обойти Роджера Федерера по титулам на ATP Finals.

Итоговый турнир АТР (Турин)
Зеленая группа. 3-й тур
Янник Синнер (Италия, 4) —Хольгер Руне (Дания, 8) —6:2, 5:7, 6:4
Новак Джокович (Сербия, 1) —Хуберт Хуркач (Польша, 9) — 7:6 (7:1), 4:6, 6:1

Турнирное положение:
1. Синнер — 3 победы (6:2)
2. Джокович — 2 (5:4)
3. Руне — 1 (4:4)
4. Хуркач — 0 (1:2)
5. Стефанос Циципас (Греция) — 0 (0:4)

Запутанная ситуация

После поражения от итальянца Янника Синнера лидер мирового рейтинга изрядно осложнил свои шансы на выход в полуфинал. Причем вне зависимости от результата матча с Хуркачем, вышедшем на замену травмированному греку Стефаносу Циципасу. Правда, победа в двух сетах давала Новаку больше вариантов квалифицироваться. В частности, он мог выйти из группы в случае победы Хольгера Руне над Янником Синнером в трех сетах (тогда надо было считать геймы). Однако в итоге Джокович, как и в двух предыдущих встречах в Турине, промучился на корте все три партии.

Даниил Медведев после матча с&nbsp;Александром Зверевым в&nbsp;Турине 15&nbsp;ноября. «Готов биться». Медведев первым шагнул в топ-4 на Итоговом турнире

Хуркач, напомним, в октябре взял титул на «мастерсе» в Шанхае и вообще подошел к концовке сезона явно в лучших кондициях, чем Циципас. Возможно, снимись грек до встречи с Руне, где его хватило только на три гейма, поляк мог даже попытаться выйти в полуфинал. А так он просто постарался получить удовольствие в матче с первой ракеткой мира, показав качественный теннис. Получилось, кстати, недурно. В первом сете Хуркач уверенно держал подачу, доведя дело до тай-брейка. Пусть в 13-м гейме внезапно и развалился. Зато забрал второй сет (ключевым стал пятый гейм, проигранный Ноле под ноль), явно порадовав Синнера, квалифицировавшегося в полуфинал, и расстроив Джоковича. Новак во время второго сета пребывал далеко не в лучшем настроении. «Я проиграл сет. Это нормальная реакция», — прокомментировал он свое состояние в тот момент.

Зато в третьей партии серб сыграл на топ-уровне, позволив Хуберту забрать лишь один гейм. Таким образом, Джокович завершил групповой турнир с двумя победами, но все равно остался в подвешенном состоянии. Ведь теперь победа Руне с любым счетом вычеркивала его из числа полуфиналистов турнира, где он считался фаворитом № 1. Напомним, что серб прежде играл на ATP Finals 15 раз и в 11 случаях выходил из группы. Мало того, он шесть раз брал титул — столько же у швейцарца Роджера Федерера. Поэтому победа в Турине гарантировала ему звание единоличного рекордсмена по победам Итогового турнира.

Янник Синнер.
Фото AFP

Руне был близок к победе

Впрочем, сам Джокович явно не сильно страдал по поводу неопределенности. Или делал вид. Он заверил, что не собирается становиться фанатом № 1 Синнера, а, возможно, и вовсе не будет смотреть матч Янника с Руне. Мол, выиграет итальянец — хорошо, значит, в субботу можно будет сыграть в полуфинале. Нет, что ж, великолепный сезон в одиночном разряде все равно будет завершен на позитиве — победой. К тому же впереди у него еще финальная часть Кубка Дэвиса. «Я был нацелен на победу в матче, и я ее одержал. Исход вечернего матча от меня не зависит... Я правда об этом не думаю. Прямо сейчас я думаю только о том, что хочу обнять детей», — отметил он на пресс-конференции.

Не исключено, серб немного лукавил — защитить прошлогодний титул ему наверняка хотелось, пусть в Турине он провел на корте девять сетов и восемь с лишним часов. Но, с другой стороны, такой философский подход тоже имел право на жизнь. Если нельзя ничего изменить, зачем тратить нервы, наблюдая за встречей Синнера и Руне? Хотя шансы Джоковича все равно котировались довольно высоко, именно Янника считали фаворитом встречи с Руне. Да и Синнер тоже был мотивирован — на кону стояли 200 очков за победу и первое место в группе, плюс играть спустя рукава перед своими болельщиками итальянец явно не собирался.

Янник Синнер и Хольгер Руне.
Фото AFP

Ход стартовой партии встречи Янника и Хольгера оправдывал прогнозы — итальянец доминировал в обменах ударами на задней линии, да и выходы датчанина к сетке не приносили ему дивидендов. Однако после 4:0 в пользу Синнера игра постепенно начала выравниваться, пусть первый сет Руне было уже не спасти. Зато во второй партии Хольгер ни в чем не уступал оппоненту. Мало того, именно он первым заработал брейк-пойнт при 2:2. Причем именно заработал — выдержал длительный розыгрыш, да еще и завершил его роскошным виннерсом. Правда, итальянец подачу удержал, а в следующем гейме сам имел брейк-пойнт. Пусть также реализовать эту возможность не удалось.

Руне, которого активно подбадривал его нынешний наставник немец Борис Беккер, стал действовать увереннее и даже наглее — чаще укорачивал, комбинировал, а Синнер, напротив, чуть сдал, периодически держась за спину. И в 12-м гейме при 5:6 Хольгер заработал тройной брейк-пойнт. С третьей попытки взяв сет эффектной свечой. Третий сет получился равным, но все же чуть больше повезло Яннику — в девятом гейме ему удался решающий брейк. Благодаря итальянцу сохранил шансы на титул и Джокович, вышедший из группы со второго места.

Даниил Медведев. Медведев попадет на Джоковича в случае победы в группе Итогового турнира ATP

Новак Джокович
Хольгер Руне
Хуберт Хуркач
Янник Синнер
1
4
Читайте также
Медведев заработал 780 тысяч долларов за два матча на ATP Finals 2023
«Сказала бы в грубой форме, но не стоит такое писать». Вяльбе обозвала Березуцкого, но ее атаковал Губерниев
Байден в очередной раз назвал Си Цзиньпина диктатором
Пленный солдат ВСУ отказался от обмена и решил остаться в России
Брошенная сыном в Мексике пенсионерка находится в Москве
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Материалы сюжета: №1 в рейтинге ATP: гонка Медведева, Алькараса и Джоковича
Медведев попадет на Джоковича в случае победы в группе Итогового турнира ATP
Джокович обыграл Хуркача на Итоговом турнире ATP
Пивоварова считает Медведева фаворитом в матче с Алькарасом
Кирьос назвал безумием поведение Рублева в матче с Алькарасом
Алькарас: «Синнер в 2024 году станет первой ракеткой мира или создаст себе такую возможность»
Медведев: «Зверев сказал, что будет моим главным фанатом в матче с Алькарасом? Он же хочет выйти из группы»
Материалы сюжета: Итоговый турнир ATP 2023: основные материалы, участники и группы
Медведев — Алькарас: кто выиграет группу? Онлайн-трансляция матча Итогового турнира ATP
Медведев попадет на Джоковича в случае победы в группе Итогового турнира ATP
Определились возможные соперники Медведева по полуфиналу Итогового турнира ATP
Синнер обыграл Руне на Итоговом турнире ATP
Синнер — Руне: смотреть трансляцию матча Итогового турнира АТР (видео)
Джокович — о своих шансах на выход в полуфинал Итогового: «Это не зависит от меня»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Готов биться». Медведев первым шагнул в топ-4 на Итоговом турнире

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости