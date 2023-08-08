История Александра Бублика: как россиянин стал играть за Казахстан

Биография и достижения в карьере теннисиста.

Александр Бублик

Дата рождения: 17 июня 1997 года

Место рождения: Гатчина, Россия

Рост: 1,96 м

Вид спорта: теннис

Биография Александра Бублика

Александр Бублик является казахстанским теннисистом. Он родился 17 июня 1997 года в Ленинградской области в городе Гатчине. Его рост — 196 см, вес — 82 кг. Рабочая рука спортсмена — правая, а слева у него двуручный хват.

В Казахстане имеет статус первой ракетки страны. 31 июля 2023 года он добился наивысшего места в рейтинге ATP и поднялся на 25-ю строчку.

Детские годы и юность

Спортивная семья

Александр родился в семье спортсменов в Гатчине. Его отец — Станислав Геннадьевич Бублик. Мужчина тренирует юных теннисистов вместе с супругой и мамой Александра — Натальей Анатольевной. Маленький мальчик в двухлетнем возрасте впервые очутился на теннисном корте, где его папа проводил тренировку для спортшколы.

Дедушка будущего теннисиста Геннадий Бублик занимался баскетболом и выступал за харьковский «Металлист». Крестный отец Александра работал баскетбольным тренером. Отсюда в биографии Бублика-младшего появилась любовь к виду спорта на паркете. Александр любил баскетбол и теннис, однако в школе сделал выбор в пользу ракетки. По словам Бублика, он чувствует себя больше одиночкой, чем командным игроком.

Александр Бублик. Фото Global Look Press

Карьера в теннисе

Александр Бублик в юниорских соревнованиях

Во время юниорской карьеры Бублик представлял Россию и входил в топ-20 лучших теннисистов мира. Александр выступал на всех турнирах «Большого шлема». В 2014 году он дошел до 1/4 финала турнира US Open. Через год остановился на стадии четвертьфинала Australian Open. В 2015 году также принял участие в Уимблдоне и в Открытом чемпионате Франции.

Александр Бублик во взрослых соревнованиях

Впервые Бублик громко заявил о себе во взрослых турнирах на «Кубке Кремля» 2016 в Москве. Тогда еще российский теннисист дошел до четвертьфинала турнира, где проиграл испанцу Пабло Карреньо-Бусте (4:6, 6:2, 6:7). Ранее в квалификации «Кубка Кремля» Александр прошел россиян Андрея Рублева и Константина Кравчука. В 1/8 финала Бублик неожиданно победил испанца Роберто Баутиста Агута (6:2, 7:5). Уроженец Ленинградской области закончил сезон на 205-м месте рейтинга ATP.

В январе 2017 года Бублик впервые выступил на турнире «Большого шлема». Спортсмен пробился на Australian Open через квалификацию и дошел до второго раунда, уступив Малику Джазири из Туниса (2:6, 3:6, 5:7). В феврале выиграл первый «челленджер» в мексиканском Морелосе. В финале Александр выиграл у чилийца Николаса Джарри (6:4, 7:6). В августе стал победителем «челленджера» в американском Аптосе. Казахстанский теннисист завершил год на 117-м месте рейтинга.

С конца апреля по июль 2018 года Бублик потерпел семь поражений подряд. В августе и сентябре спортсмен прошел до полуфинала на «челленджерах» в корейском Кванчжу и китайском Чжанцзяган. В ноябре Александр выиграл свой третий «челленджер» в словацкой Братиславе.

В феврале 2019 года выиграл четвертый «челленджер» в карьере в венгерском Будапеште. Через месяц Бублик стал лучшим на «челленджере» во французском городе По. В апреле стал победителем шестого «челленджера» в карьере — в мексиканском Монтеррее. На US Open-2019 Бублик дошел до третьего раунда, проиграв испанцу Пабло Андухару (4:6, 3:6, 2:6).

В 2020 году Бублик вместе с Михаилом Кукушкиным из Казахстана дошел до полуфинала парного турнира Australian Open, уступив Раджив Раму и Джо Солсбери (6:4, 3:6, 4:6). Спустя год Бублик с еще одним соотечественником и экс-россиянином Андреем Голубевым вышел в финал парного разряда Открытого чемпионата Франции.

На летних Олимпийских играх 2020 в Токио (Япония) Бублик потерпел поражения в стартовых матчах в одиночном и парном разрядах.

6 февраля 2022 года Бублик одолел немца Александра Зверева (6:4, 6:3) в финальной игре соревнований в Монпелье. Казахстанский представитель вписал свое имя в историю и завоевал свой первый титул в турнирах ATP.

25 июня 2023 года Бублик выиграл второй титул в карьере. В финале травяного турнира в немецком Халле Александр обыграл Рублева (6:3, 3:6, 6:3). Факт из биографии: спортсмены давно знакомы с юных лет, как и другие выпускники российской школы тенниса.

Александр Бублик. Фото USA Today Sports

Смена гражданства

В ноябре 2016 года Бублик сменил российское спортивное гражданство на казахстанское. И этот факт биографии спортсменка — известная история. По словам теннисиста, в Федерации тенниса России (ФТР) до него никому не было дела. Одна из причин перехода — финансирование. Александр также отметил, что остался по духу петербуржцем и иногда приезжает в родной город Гатчину.

«Россия мне не помогала, — говорил Бублик в интервью «Ленте.ру». — К сожалению, представители федерации никак не способствовали моему прогрессу, не давали финансирования, когда оно требовалось. На одном из турниров ко мне подошел человек. Отвечая на его вопрос, я посетовал на пассивную деятельность ФТР. Он тогда сказал: «О'кей, я понял». Спустя два дня мне позвонили из Федерации тенниса Казахстана».

Осенью 2022 года Бублик рассказал об особенной связи с Казахстаном, хотя внутри ощущает себя русским. Александр гордится тем, что представляет Казахстан на мировой арене.

Александр Бублик. Фото USA Today Sports

Поведение на корте

В обычной жизни Бублик ведет себя спокойно, однако на корте часто бывает очень эмоциональным: громко матерится на русском языке и ломает ракетки.

В 2020 году на турнире в Монпелье Александр мощно выругался после поражения в первом сете матча против швейцарца Генри Лааксонена. «Ненавижу теннис, — сказал Бублик по ходу тай-брейка. — Всей душой ненавижу. Самый... вид спорта. Каждый день, когда им занимаюсь, ненавижу».

Весной 2021 года на турнире в Роттердаме Бублик после второго сета с американцем Томми Полом (7:6, 3:6, 1:6) нецензурно высказался о теннисе: «Нет, ничего... Спорт для... Для совершенно... недалеких. Не пойму, что происходит на корте. Просто... Один обыгрывает другого... Потом еще какая-то ерунда происходит».

После поражения в Дубае от итальянца Янника Синнера Бублик на эмоциях заявил, что через год готов закончить с теннисом: «У меня настроение, что поругаться охота. Я... не понимаю, что делать. Уже смешно, потому что это одно и то же — турнир за турниром. Согласен? Чел просто не играет первый сет, а потом начинает бегать. Я не понимаю. На самом деле уже становится смешно. Я думаю, через год я вообще... забью на это все. Бороду в зеленый цвет покрашу. Это реально забавно».

Сколько зарабатывает Александр Бублик?

По данным официального сайта ATP на 31 июля 2023 года, общая сумма заработанных призовых Бублика составляет 5 493 761 доллар.

Достижения Александра Бублика

2017 год — победитель «челленджера» в Морелосе

2017 — победитель «челленджера» в Аптосе

2018 — победитель «челленджера» в Братиславе

2019 — победитель «челленджера» в Будапеште

2019 — победитель «челленджера» в По

2019 — победитель «челленджера» в Монтеррее

2022 — победитель турнира ATP в Монпелье

2023 — победитель турнира ATP в Халле

Александр Бублик: личная жизнь и увлечения

Бублик женат. Теннисист не раскрывает имя своей супруги, так как не хочет демонстрировать личную жизнь на всеобщее обозрение. В августе 2022 года Александр стал отцом. У него родился сын по имени Василий.

В мае 2023 года Бублик вместе с женой посетил 76-й Каннский кинофестиваль.

Бублик набил себе несколько татуировок. Обе посвящены цитатам американского рэпера Эминема. На первой написано «Ты меня не сломаешь, а сделаешь только сильнее», на второй — «Всегда быть лидером, а не последователем».

Спортсмен называет своим хобби баскетбол и настольный теннис. Александр играет в пинг-понг с партнерами по сборной Казахстана и другими людьми.

У Бублика есть приятель — австралийский теннисист Ник Кирьос.

Соцсети спортсмена

Страница Александра Бублика в «Википедии»

Официальный сайт Бублика

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