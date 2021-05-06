«Ненавижу теннис всей душой, ****, ненавижу». Игрок, который не стесняется говорить правду

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик уверенно обыграл Аслана Карацева и вышел в четвертьфинал мадридского «мастерса».

Бывший россиянин Александр Бублик, с 2016 года выступающий за Казахстан, проводит довольно сильный сезон. Бублик дошел до двух финалов ATP 250 в Анталье и Сингапуре, пробился в четвертьфинал «мастерса» в Майами, а сегодня повторил это достижение в Мадриде. В 1/4 финала он не пустил своего соотечественника Аслана Карацева, переиграв его в двух сетах (6:4, 6:3). После мадридского «мастерса» Бублик поднимется в рейтинге ATP. Сейчас он занимает 44-е место.

До Карацева 23-летний уроженец Гатчины одолел 14-ю ракетку мира Дениса Шаповалова (6:4, 5:7, 6:4). В концовке второго сета Шаповалов взял медицинский перерыв, что не понравилось Бублику. Он сказал, что Денис должен был дотерпеть до конца сета, и отметил, что знает, кто тут мужик, а кто нет. В последнее время Бублик превзошел по ярким цитатам других возмутителей спокойствия в туре — австралийца Ника Кирьоса и француза Бенуа Пэра. Приводим самые яркие из них.

Александр Бублик. Фото AFP

«Теннис — спорт для недалеких»

После успешного выступления в Сингапуре Александр отправился в Роттердам, где в первом круге обыграл представителя топ-10 Александра Зверева, а во втором неожиданно уступил американцу Томми Полу. В одной из пауз в конце второго сета он выдал поток отборного мата.

«Нет, ничего, ****. Спорт для ****** [ущербных], блин. Для совершенно конченых, недалеких. Не пойму, что происходит на корте. Просто *****. Один ****** обыгрывает другого *******. Потом еще какая-то ерунда происходит».

? Казахстанский теннисист Александр Бублик расчехлил словесную пушку после неудачного розыгрыша с американцем Томми Полом ??



Вот это злость! pic.twitter.com/JPkF4YyvOl — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) March 4, 2021

Год назад что-то похожее случилось после поражения в первом сете матча первого круга на турнире в Монпелье против швейцарца Генри Лааксонена. В итоге Бублик одержал победу в трех сетах.

— Ненавижу теннис, — сказал Бублик по ходу тай-брейка. — Всей душой, ****, ненавижу. Самый ******* [гнилой] вид спорта. Каждый день, когда им занимаюсь, ненавижу.

Позже в интервью L'Equipe Александр объяснил свою позицию.

— Я ненавижу теннис от всего сердца, ненавижу каждый день, когда мне нужно играть, — сказал Бублика. — Я играю только ради денег, пока заработал недостаточно. Мне нравится бить по мячу, но играть каждый день с новыми соперниками для меня невыносимо. А когда проигрываешь, нужно еще отвечать на вопросы журналистов. Почему ты проиграл? Так иди сам сыграй на корте, раз такой умный и считаешь, что можешь лучше меня. Вот это все я ненавижу. В командном спорте можешь подойти к тренеру и сказать, что тебе сегодня плохо и ты не можешь играть. В теннисе так нельзя.

В середине апреля Бублик вновь выплеснул свою ненависть после поражения от Жереми Шарди в Монте-Карло.

Александр Бублик продолжает ненавидеть теннис. Только оцените эту матерную тираду pic.twitter.com/fFId8yeLK3 — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) April 13, 2021

«Покрашу бороду в зеленый свет»

На домашнем турнире в Санкт-Петербурге Александр заявил, что не верит в пользу мощных тренировок и спортивной диеты. Это случилось после победы над американцем Маккензи Макдональдом.

— От меня особо ничего не зависит, — сказал Бублик «Матч ТВ». — Я не верю в то, что нужно много тренироваться, вставать в пять утра, бегать кроссы и есть безглютеновую пасту, чтобы оказаться в десятке. Кто верит — молодцы. Пять месяцев на карантине были лучшими в моей жизни: я исключительно ел и спал. Тренировался один месяц, и все. Я зашел на карантин с весом 73, а к августу весил 82, этот вес остался и на данный момент. Не знаю, куда что ушло, может, кости потяжелели, я действительно набрал почти 10 килограммов. Но, повторюсь, это было исключительно прекрасное время.

В этом году Бублик дважды подряд уступил итальянскому вундеркинду Яннику Синнеру — в Дубае и Майами. После первого поражения в ОАЭ Александр сказал, что через год готов закончить с теннисом. Вот полное обращение к своему тренеру.

«У меня настроение, что поругаться охота. Я ни *** не понимаю, что делать. Уже смешно, потому что это одно и то же — турнир за турниром. Согласен? Чел просто не играет первый сет, а потом начинает бегать. Я не понимаю. На самом деле уже становится смешно. Я думаю, через год я вообще *** забью на это все. Бороду в зеленый цвет покрашу. Это реально забавно».

В Майами после одного из розыгрышей сил у Бублика хватило только на похвалу своего оппонента: «Ты не человек. Тебе 15 лет, а ты так играешь. Ты робот. Молодец».

После игры Бублик рассказал, что таким образом хотел выразить уважением к таланту Синнера, который в этом году стоит уже в топ-20 рейтинга.

— Я спросил его, человек ли он, потому что меня удивляет, когда такой молодой парень обладает психологической устойчивостью, которой нет у многих сильных игроков тура, — сказал Бублик в интервью ATP. — По ходу матча я еще несколько раз назвал его роботом, но это искренний комплемент. Он потрясающий теннисист. На тай-брейке был ключевой момент, и он при счете 5:4 выполнил два невероятных удара. В каждом важном розыгрыше мне нужно было либо творить безумие с форхенда и выполнять удар с пятипроцентным шансом на успех, либо он играл невероятно. Поэтому я его спросил, человек ли он вообще. Он спросил меня, человек ли я. Конечно, я человек. Делаю двойные на брейк-пойнтах, потому что зажимаюсь. А он силен. Психологически силен, физически силен. Прекрасный игрок. Ему 19 лет, а он уже играет важную роль в туре.

В одном из интервью Бублик отметил, что ему не нравится играть без зрителей. Это позволяет телевизионщикам услышать его мощные ругательства. Болельщиков еще не скоро пустят на корты в полном объеме, поэтому мы можем услышать еще много откровений от 23-летнего теннисиста.