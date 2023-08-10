«Конечно, мне надо прибавлять». Медведев в Торонто выиграл первый матч после Уимблдона

Даниил менее чем за полтора часа победил на канадском «Мастерсе» Маттео Арнальди.

«Мастерс». Торонто. Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 2) — Маттео Арнальди (Италия) —6:2, 7:5

Даниил Медведев успешно вернулся на корт после почти трех недель перерыва в турнирной практике — в стартовом матче «мастерса» в Торонто он в двух партиях менее чем за полтора часа одолел молодого итальянца Маттео Арнальди и теперь встретится в игре за выход в четвертьфинал с еще одним итальянцем Лоренцо Музетти.

Покрытие для тела

Именно Медведев два года назад выиграл канадский «Мастерс», когда он в последний раз проходил в Торонто. Напомним, мужской и женский турниры категории «1000» чередуются в двух городах — Торонто и Монреале. Так что в 2022-м «Мастерс» состоялся как раз в Монреале и там россиянин в стартовом матче уступил австралийцу Нику Кирьосу, которому впоследствии проиграл и на US Open. Зато в 2021-м он завоевал титул, обыграв в финале американца Райли Опелку со счетом 6:4, 6:3.

На сей раз Даниил получил второй номер посева, хотя в мировом рейтинге занимает только третье место. Дело в том, что серб Новак Джокович снялся с канадского «Мастерса» из-за усталости. Таким образом, Медведев попал с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом в разные части сетки. Причем в половину Алькараса попали, в частности, и итальянец Янник Синнер, и датчанин Хольгер Руне с поляком Хубертом Хуркачем, в то время как Даниилу повезло с жребием чуть больше — норвежца Каспера Рууда или американца Тейлора Фритца, оказавшимся в нижней половине, сложно назвать совсем уж непроходимыми оппонентами на любимом Медведеве североамериканском харде.

Впрочем, с Алькарасом Даниил уже успел в Торонто сыграть — пусть и не в официальном матче, а на тренировке. Между прочим, в присутствии довольно большого количества зрителей. Причем смотрелся Медведев в розыгрышах совсем недурно, уж явно лучше, чем во время полуфинала Уимблдона-2023, где он уступил испанцу в трех партиях.

Даниил Медведев. Фото USA Today Sports

«Очень рад, что наступила эта часть сезона. Мы будем играть на моем любимом покрытии, где я чувствую себя великолепно. Хард прекрасно подходит моей игре, что чувствуется даже на тренировках. Но даже это ничего не значит, ты все равно можешь проиграть. Поскольку есть очень много мотивированных теннисистов», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.

Даниил также особо отметил, что не только ему самому, но и его телу очень подходит открытый хард. На грунте или траве организм третьей ракетки мира чувствует себя менее комфортно, не всегда способен совершать правильные удары, зато на харде с этим все в порядке, движение плавное, все получается. Но при этом уверенность, само собой, не должна перерастать в самоуверенность.

Последний из россиян

Турнир в Вашингтоне, где россиянин на прошлой неделе должен был стать первым сеяным, он в итоге решил пропустить. Возможно, разумно с учетом затяжного Уимблдона и предстоящей насыщенной серии в Америке. Да и на «Мастерсах» в первых кругах неплохо бы побеждать в экономном режиме. И в стартовой игре в Торонто это Медведеву удалось. В качестве оппонента достался Арнальди — 22-летний итальянец в нынешнем сезоне добился существенного прогресса, завоевал несколько титулов на «челленджерах», а совсем недавно на грунте в хорватском Умаге дошел до полуфинала турнира ATP. В рейтинге Арнальди поднялся на 66 место, а в Торонто успел с учетом квалификации выиграть три матча, не отдав ни одной партии.

Но понятно, что Медведев — это другой уровень для Маттео. В первой партии итальянец не удержал свою подачу уже в четвертом гейме, позволив россиянину сделать счет 3:1 в свою пользу. Правда, при 4:2 не обошлось без легкой нервотрепки — Даниил начал гейм на подаче с 0:30, однако затем включился и взял четыре розыгрыша подряд. После чего расстроенный Арнальди отдал сет на своей подаче, да еще и двойной ошибкой.

Впрочем, не сказать, что Медведев в этот день был идеален. Нет, он совершил 18 невынужденных ошибок (при 26 виннерсах), порой допуская брак в довольно простых ситуациях. Тем не менее, опыт и хорошая подача помогали ему в сложные моменты. Как, к примеру, в стартовом гейме второй партии, который он спас с 15:40. Затем сам Даниил не реализовал тройной брейк-пойнт, а при 3:3 итальянец вновь был в одном розыгрыше от брейка. В итоге партия едва не дошла до тай-брейка, решающий брейк Медведев сделал в 12-м гейме, шикарным приемом ударом справа через коридор.

«Чувствовал себя великолепно. Да, мог сыграть немного лучше во втором сете, но вместе с тем я отыграл несколько брейк-пойнтов. Впрочем, конечно, мне надо прибавлять. Летом в Северной Америке довольно жарко, к этому надо привыкнуть. Во втором сете я уже подустал, но сейчас это нормально. После двух — трех игр я адаптируюсь», — прокомментировал Медведев в интервью на корте. Добавим, что он остался единственным из россиян в основной сетке — американец Маккензи Макдональд последовательно выбил Аслана Карацева и Андрея Рублева.