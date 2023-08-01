Теннисист второй раз за месяц падает прямо на корте. Он должен завершить карьеру?

Китаец У Ибин не справляется с тяжелой погодой и нагрузками.

Китайский теннисист У Ибин снялся с матча первого круга турнира ATP-500 в Вашингтоне против японца Есукэ Ватануки. Ибин вел по ходу первого сета со счетом 4:1, однако его состояние с каждым геймом становилось все хуже и хуже. В перерыве между пятым и шестым геймами китаец подошел к своему складному стулу и упал без сил.

23-летнего спортсмена быстро привели в чувство, однако он не стал продолжать матч. С одной стороны, состояние теннисиста легко объяснить тепловым ударом на жаре — в Вашингтоне было больше 30 градусов. Но с другой — примерно так же У свалился с ног на Уимблдоне. Что происходит с 90-й ракеткой мира и сможет ли он продолжить свою карьеру?

Дважды за июль прерывает матч по медицинским причинам

Китаец У Ибин заканчивает уже второй летний турнир, едва лишь начав свой турнирный путь. Но если на Уимблдоне он хотя бы доиграл матч первого круга против Фрэнсиса Тиафо, то матч первого круга турнира ATP в Вашингтоне против японца Есукэ Ватануки пришлось завершать технической победой спортсмена из Страны восходящего солнца. Дело в том, что Ибин снова потерял сознание. Медикам удалось вернуть его в сознание, но сил продолжать игру у него не нашлось. Обиднее всего, что У вел к моменту снятия со счетом 4-1 в первом сете и уверенно шел к победе. Однако решение сняться было единственно верным, ведь Ибин едва стоял на ногах. На своих двоих он до раздевалки, к слову, так и не добрался — ему помогли два болбоя.

Осмотр врачей показал, что возможной причиной потери сознания мог стать тепловой удар — У играл на солнечной стороне корта, в то время как даже в тени днем в столице США было уверенно за плюс 30. Единичный такой инцидент вряд ли вызвал бы широкий резонанс, но два подряд в течение месяца — это уже и правда повод задуматься о здоровье теннисиста. Ранее на Уимблдоне в концовке третьей партии матча против Тиафо У начал терять равновесие и так и не смог добраться до своей скамейки, упав прямо перед болбоем на смене подачи. Медики осмотрели Ибина и после недолгих консультаций все-таки допустили до продолжения игры. Это был редкий случай, когда быстрое поражение могло быть даже на руку проигравшему, поскольку У непросто давалось каждое движение ракеткой, тем не менее сдаваться без боя он не хотел.

Страдает от проблем с дыханием и не справляется с повышенным сердцебиением

Журналистам на вопрос о причинах инцидента У ответил, что у него были проблемы с желудком — якобы накануне он неудачно пообедал в соседнем ресторане. «Что-то было не так с едой, которой я перекусил накануне, — отмахнулся Ибин. — Знаете, я даже чувствовал, что теряю сознание в кафе. Мне стало лучше после медицинского перерыва, но окончательно в себя я так и не пришел, поэтому проблемы сказались на результате. Мне нужны будут дополнительные консультации специалистов». Тем не менее у врачей была другая версия. Они предположили, что китаец страдает от проблем с дыханием. Для понимания — на Уимблдоне частота сердечных сокращений Ибина составила колоссальные 187 ударов, что сильно выше допустимых пределов. Максимально возможные показатели ЧСС фиксируются и за 220 ударов, и тем не менее подобные случаи могут быть симптомом синусовой тахикардии.

Скажем так, важен не сам факт повышенного пульса, а реакция на подобные отклонения организма. И регулярная потеря сознания во время предельных физических нагрузок как раз может свидетельствовать об аритмической дисфункции. Похожую историю мы наблюдали прошлой зимой с норвежской биатлонисткой Ингрид Тандреволд. Она потеряла сознание после финиша в гонке преследования на Играх в Пекине, после чего ей пришлось пропустить остаток Олимпиады. Тем не менее она смогла вернуться уже спустя полторы недели и выступить на этапе Кубка мира, победив в эстафете. Ибину сейчас явно нужна пауза, после которой необходим тщательный анализ организма. Любые подозрения на то, что у китайца проблемы с сердцем или легкими, должны стать стоп-сигналом для мыслей о продолжении карьеры. Сейчас У поддерживает весь теннисный мир — в его соцсетях десятки и сотни сообщений поддержки, в том числе от видных игроков мужского тура.

Тем не менее вряд ли есть что-то важнее собственного здоровья, и, несмотря на серьезные перспективы 23-летнего У Ибина войти в мировой топ в ближайшие пару лет, прежде всего он должен понять, какую цену необходимо заплатить за мечту о титулах на турнире серии «Большого шлема».