Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 18:35

Тарпищев назвал фаворита в матче Итогового турнира ATP Медведев — Циципас

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от второго матча группового этапа итогового турнира ATP между Даниилом Медведевым и Стефаносом Циципасом.

«Фаворит? Думаю, Медведев на сегодня играет чуть лучше, чем Циципас. Фактор такой — Дане не хватает наигранности в соревнованиях в том плане, чтобы выглядеть более стойко психологически. Он мало играл в таких серьезных матчах в этом году.
Что касается Циципаса, то в игре с Джоковичем он выглядел тяжеловато, не было легкости. И у него было много брака при крученном слева. Но думаю, что это специфика отскока на кортах в Турине, потому что мяч зачастую отскакивает достаточно высоко, если попытаться разнообразить игру. Нельзя сказать, что они очень чисто играют, но, мне кажется, что Даня немного стабильнее и чище в игре. Если Медведева не будет лихорадить с двойными ошибками, как в матче с Рублевым, то по логике он должен выигрывать», — сказал Тарпищев «СЭ».

В первом матче Итогового турнира ATP Стефанос Циципас проиграл Новаку Джоковичу (4:6, 6:7 (4:7), а Медведев уступил Андрею Рублеву (7:6 (9:7), 3:6, 6:7 (7:9)).

Матч Циципаса и Медведева состоится в среду, 16 ноября, начало запланировано на 23.00 по московскому времени.

Теннис
Даниил Медведев
Стефанос Циципас
Шамиль Тарпищев
0
Читайте также
Авербух — о Валиевой и Дмитриенко: «Уверен, ребята бы смотрелись»
«Это вмешательство политики в спорт». Президенту Паралимпийского комитета России отказали в визе в Германии
Делегацию из Москвы на саммите G20 встретили с обновленной картой России
В конгрессе США обвинили Украину в убийстве мирных жителей Польши
Американский генерал Милли предрек замедление темпов боевых действий на Украине зимой
В Пентагоне раскрыли предварительные данные об упавшей в Польше ракете
Материалы сюжета: Итоговый турнир ATP Finals 2022: основные материалы и обзоры
Джокович получил визу для участия в Australian Open в 2023 году
Джокович взял реванш у Рублева за «баранку» в Белграде. Новак в полуфинале Итогового
Веснина о шансах Медведева и Рублева выйти из группы на Итоговом турнире: «Это будет лотереей»
Вице-президент Федерации тенниса России: «Джокович сыграл практически безупречно»
Тарпищев назвал причины поражения Рублева от Джоковича на Итоговом турнире ATP
Веснина — о поражении Рублева на Итоговом турнире: «Проиграть Джоковичу — не стыдно»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарпищев назвал причины поражения Рублева от Джоковича на Итоговом турнире ATP

Вице-президент Федерации тенниса России: «Джокович сыграл практически безупречно»
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости