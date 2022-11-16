Тарпищев назвал фаворита в матче Итогового турнира ATP Медведев — Циципас

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от второго матча группового этапа итогового турнира ATP между Даниилом Медведевым и Стефаносом Циципасом.

«Фаворит? Думаю, Медведев на сегодня играет чуть лучше, чем Циципас. Фактор такой — Дане не хватает наигранности в соревнованиях в том плане, чтобы выглядеть более стойко психологически. Он мало играл в таких серьезных матчах в этом году.

Что касается Циципаса, то в игре с Джоковичем он выглядел тяжеловато, не было легкости. И у него было много брака при крученном слева. Но думаю, что это специфика отскока на кортах в Турине, потому что мяч зачастую отскакивает достаточно высоко, если попытаться разнообразить игру. Нельзя сказать, что они очень чисто играют, но, мне кажется, что Даня немного стабильнее и чище в игре. Если Медведева не будет лихорадить с двойными ошибками, как в матче с Рублевым, то по логике он должен выигрывать», — сказал Тарпищев «СЭ».

В первом матче Итогового турнира ATP Стефанос Циципас проиграл Новаку Джоковичу (4:6, 6:7 (4:7), а Медведев уступил Андрею Рублеву (7:6 (9:7), 3:6, 6:7 (7:9)).

Матч Циципаса и Медведева состоится в среду, 16 ноября, начало запланировано на 23.00 по московскому времени.