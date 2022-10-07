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7 октября, 08:22

Тиафо обыграл Кецмановича и вышел в полуфинал турнира в Токио

Сергей Разин
корреспондент
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Американский теннисист Фрэнсис Тиафо в четвертьфинале турнира в Токио обыграл серба Миомира Кецмановича со счетом 6:0, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 10 минут. На счету американца 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта.

В полуфинале 19-я ракетка мира встретится с победителем матча Педро Мартинес (Испания) — Квон Сун Ву (Корея).

Токио (Япония)

Турнир ATP Rakuten Japan Open Tennis Championships

Призовой фонд 1 953 285 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Фрэнсис Тиафо (США, 4) — Миомир Кецманович (Сербия) — 6:0, 6:4

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