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6 октября, 23:34

Селиваненко — об игре Хачанова с Чиличем: «Карен сыграл очень дисциплинированно и четко»

Алина Савинова
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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал победу россиянина Карена Хачанова над хорватским теннисистом Марином Чиличем во 2-м круге турнира в Астане (2:6, 6:3, 6:3).

«Карен сыграл очень дисциплинированно и четко, максимально использовал свои сильные стороны. Смог перехватить инициативу во втором сете и довести игру до победы», — приводит «РБ Спорт» слова Селиваненко.

Также он поделился ожиданиями от предстоящей игры Хачанова с Новаком Джоковичем.

«Карен сейчас показывает уверенный и качественный теннис, прибавил во многих элементах игры. Конечно, Новак есть Новак, но при определенном стечении обстоятельств, если Карену удастся держать свою подачу и зацепиться где-то за подачу соперника, то шанс появится», — добавил вице-президент Федерации тенниса России.

Матч 26-летнего россиянина с сербским теннисистом состоится в пятницу. В предыдущих встречах спортсменов 8 раз победу одерживал Джокович и 1 — Хачанов.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-selivanenko-hachanov-sy-gral-ochen-distsiplinirovanno-i-chetko-v-matche-s-chilichem/
Теннис
Карен Хачанов
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