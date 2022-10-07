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7 октября, 10:06

Рублев отдал только три гейма Маннарино и вышел в полуфинал турнира в Астане

Сергей Разин
корреспондент
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Андрей Рублев.
Фото ATP

Российский теннисист Андрей Рублев в четвертьфинале турнира в Астане обыграл француза Адриана Маннарино со счетом 6:1, 6:2.

Встреча продолжалась 57 минут. На счету россиянина 4 эйса и 4 реализованных брейк-пойнта из 5, у француза 3 двойные ошибки и ни одного брейк-пойнта.

В полуфинале Рублев встретится с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Хуберт Хуркач (Польша).

Астана (Казахстан)

Турнир ATP Astana Open

Призовой фонд 1 900 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Андрей Рублев (Россия, 5) — Адриан Маннарино (Франция) — 6:1, 6:2

Андрей Рублев
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