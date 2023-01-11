Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 23:31

Тарпищев заявил, что Медведев правильно поступил, пропустив турнир ATP на этой неделе

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что Даниил Медведев правильно поступил, пропустив турнир ATP в Аделаиде (Австралия).

«Медведеву этот турнир не нужен, он уже «выгрался» в сезон, — цитирует ТАСС Тарпищева. — У него на прошлой неделе был полуфинал с [Новаком] Джоковичем. Правильно делает, что пропускает, думая о старте в Открытом чемпионате Австралии. Теперь главное, чтобы жеребьевка была более-менее успешной».

Ранее Медведев вышел в полуфинал турнира в Аделаиде, где уступил сербу Новаку Джоковичу. В обновленном рейтинге ATP россиянин опустился на 8-ю строчку.

Australian Open пройдет в Мельбурне с 16 по 29 января.

Источник: ТАСС
0
Читайте также
Бестемьянова пожелала скорейшего выздоровления Костомарову: «Какая-то коварная болячка!»
СМИ: Промеса подозревают в передаче 250 тысяч евро наркоторговцу
Умерла супермодель 90-х Татьяна Патитц
Толкнувший офицера военный приговорен к 5,5 года лишения свободы
Командующим Объединенной группировкой войск в зоне СВО назначен начальник Генштаба Герасимов
В Италии заявили о недооценке Киевом российских военных
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джокович — о том, что снялся с выставочного матча: «Я хочу избежать более серьезных проблем перед Australian Open»
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости