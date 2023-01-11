Тарпищев заявил, что Медведев правильно поступил, пропустив турнир ATP на этой неделе

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что Даниил Медведев правильно поступил, пропустив турнир ATP в Аделаиде (Австралия).

«Медведеву этот турнир не нужен, он уже «выгрался» в сезон, — цитирует ТАСС Тарпищева. — У него на прошлой неделе был полуфинал с [Новаком] Джоковичем. Правильно делает, что пропускает, думая о старте в Открытом чемпионате Австралии. Теперь главное, чтобы жеребьевка была более-менее успешной».

Ранее Медведев вышел в полуфинал турнира в Аделаиде, где уступил сербу Новаку Джоковичу. В обновленном рейтинге ATP россиянин опустился на 8-ю строчку.

Australian Open пройдет в Мельбурне с 16 по 29 января.