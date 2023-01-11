Джокович — о том, что снялся с выставочного матча: «Я хочу избежать более серьезных проблем перед Australian Open»

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович рассказал, почему снялся с тренировочного матча против россиянина Даниила Медведева.

«Дело в подколенном сухожилии, с которым у меня были проблемы на прошлой неделе в Аделаиде в полуфинале против Медведева, и сегодня я играл с ним же. Я почувствовал небольшой дискомфорт и решил сняться, потому что не хотел рисковать. Я сыграл сет и извинился перед ним. Он отнесся с пониманием. Я просто хочу избежать более серьезных проблем перед Australian Open», — сказал Джокович.

Ранее сообщалось, что серб получил травму во время выставочного матча с Медведевым. Тренировка должна была длиться 75 минут, но Джокович покинул ее после одного сета (4:6), который продолжался 36 минут.

13 января Джокович должен сыграть тренировочный матч с австралийцем Ником Кирьосом.