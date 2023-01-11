Тарпищев считает, что Рублеву нужно надеяться на удачную жеребьевку Australian Open

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что Андрею Рублеву нужно надеяться на удачную жеребьевку Australian Open, чтобы перечеркнуть два поражения на турнирах в начале этого сезона.

«Коккинакис — неудобный соперник для Рублева и вообще для всех, — цитирует ТАСС Тарпищева. — Но в поражении нет ничего страшного. Главное, набрать форму к главному турниру [Открытому чемпионату Австралии], — цитирует ТАСС Тарпищева. — И нужна удачная жеребьевка, чтобы Рублев мог пройти один-два круга, сыграться, сбросить груз двух поражений подряд на старте этого сезона».

25-летний Рублев проиграл австралийцу Танаси Коккинакису во втором круге турнира ATP 250 в Аделаиде (4:6, 6:3, 3:6). До этого россиянин проиграл испанцу Роберто Баутисте-Агуту (6:4, 3:6, 4:6) в первом круге другого турнира в Аделаиде.

Australian Open пройдет в Мельбурне с 16 по 29 января.