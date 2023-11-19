Тарпищев считает, что российские теннисисты хорошо выступили в текущем сезоне

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев подвел итоги выступления российских теннисистов в текущем сезоне.

«Несмотря на поражение в полуфинале [Итогового турнира], Медведев нормально выступил. И сезон провел удачный, он останется третьим в рейтинге. Можно отметить и Рублева, который, несмотря на неудачное выступление на Итоговом турнире, сумел закрепиться в десятке. В целом год для нашего тенниса прошел с плюсом. Много турниров выиграли [российские теннисисты], особенно молодежь. Мы на правильном пути», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

27-летний Даниил Медведев занимает третье место в рейтинге ATP. В этом сезоне россиянин завоевал пять титулов. 26-летний Андрей Рублев является пятой ракеткой мира. На его счету две победы в турнирах АТР в 2023 году.