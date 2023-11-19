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Сегодня, 12:24

Чесноков назвал анекдотом предложение Кирьоса стать тренером Рублева

Алина Савинова
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков отреагировал на предложение австралийского теннисиста Ника Кирьоса стать ментальным тренером россиянина Андрея Рублева.

«То, что Кирьос предложил Рублеву стать ментальным тренером, — это анекдот, я над ним посмеялся. Конечно, он мог предложить свои услуги, и не только в качестве тренера, но и грузчика, водителя, менеджера, кого угодно. Он еще сам не завершил карьеру спортсмена, и мне кажется, он сам для себя еще не решил, чем он хочет дальше заниматься, поэтому не думаю, что Андрею это нужно. Действительно, Андрей порой чересчур выплескивает эмоции, но это бывает у всех теннисистов. Я считаю, что лучше их выплеснуть и продолжить играть дальше, чем держать все в себе», — цитирует Чеснокова ТАСС.

На Итоговом турнире АТР-2023 Рублев не смог выйти из группы. Многие болельщики и специалисты раскритиковали поведение россиянина на этом соревновании — в матче с испанцем Карлосом Алькарасом он в гневе разбил коленку, а во время встречи против немца Александра Зверева заявил, что ненавидит теннис.

26-летний Рублев располагается на пятой позиции в мировом рейтинге. Всего на его счету 14 титулов АТР.

Источник: https://tass.ru/sport/19323141
Теннис
Андрей Рублев
Андрей Чесноков
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