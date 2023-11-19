Синнер — Джокович: смотреть трансляцию финала Итогового турнира АТР (видео)
Синнер сыграет с Джоковичем в финале Итогового турнира АТР 19 ноября
Итальянец Янник Синнер сыграет с сербом Новаком Джоковичем в финале Итогового турнира АТР в воскресенье, 19 ноября. Матч пройдет в Турине (Италия) и начнется в 20.00 по московскому времени.
В России официальной трансляции решающего матча не будет. Следить за игрой бесплатно можно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.
В истории очных противостояний лидирует победитель 24 турниров «Большого шлема» (4-1).
Первая ракетка мира шесть раз в карьере побеждал в финале Итогового турнира ATP. Такое же количество побед на счету швейцарского теннисиста Роджера Федерера.
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