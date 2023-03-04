Тарпищев ответил на вопрос, можно ли считать Медведева и Рублева лучшими теннисистами в мире сейчас

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев ответил на вопрос «СЭ», можно ли считать россиян Даниила Медведева и Андрея Рублева считать лучшими теннисистами в мире прямо сейчас.

«В теннисе нельзя так сказать. 36 недель идут соревнования. Сейчас приблизительно 12-13 теннисистов равных по силе, они тоже играют на турнирах. В теннисе играют нюансы. Такие вопросы преждевременно задавать», — сказал Тарпищев «СЭ».

Медведев и Рублев встретились в финале турнира в Дубае. Победу одержал Даниил в двух сетах (6:2, 6:2).

Медведев выиграл три турнира за три недели. До этого он победил на соревнованиях в Роттердаме (Нидерланды) и Дохе (Катар).