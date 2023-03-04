Селиваненко — о третьем трофее Медведева подряд: «Это вызывает уважение»

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал для «СЭ» победу Даниила Медведева над Андреем Рублевым в финале турнира ATP в Дубае (6:2, 6:2).

«Даниил доминировал на протяжении всей игры, Андрею ничего не удалось противопоставить. В какой-то момент он далеко упустил Даниила, а потом у него эмоции захлестнули, допустил пару невынужденных ошибок. Что касается третьего подряд трофея у Медведева, то это вызывает уважение. Пока что рано говорить о рекордах и сравнить с сериями Родреса и Джоковича. Очевидно, что это та сериях, которая показывает претензии Медведева на лидерство среди игроков такого же уровня», — сказал Селиваненко «СЭ».

Медведев выиграл три турнира за три недели. До этого он победил на соревнованиях в Роттердаме (Нидерланды) и Дохе (Катар).