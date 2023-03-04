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Медведев: «Рублев — самый добрый игрок в туре. У него есть потенциал, чтобы выиграть турнир «Большого шлема»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Андрей Рублев (слева) и Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев похвалил своего соотечественника Андрея Рублева после финала турнира ATP в Дубае (ОАЭ).

В субботу, 4 марта Медведев победил Рублева (6:2, 6:2) в финале и выиграл третий титул подряд.

«Я хочу поздравить Андрея, матч во втором раунде для него был непростым, но в итоге он дошел до финала. Не думаю, что смогу быть настолько выразительным, как Рублев сегодня, но когда один игрок сказал, что у Андрея только несколько сильных сторон, я посмотрел на него и подумал: «Как ты вообще можешь такое говорить?». У Рублева огромный потенциал. Думаю, что он еще много раз победит этого парня, который позволил себе сказать такое. Наверное, Андрей — самый добрый игрок в туре. Надеюсь, у нас еще будет много финалов. У него есть потенциал, чтобы выиграть турнир «Большого шлема», надеюсь, что он однажды сделает это», — сказал в послематчевом интервью Медведев.

Ранее Рублев поделился своими впечатлениями от формы, которую набрал Медведев в последних матчах.

Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
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