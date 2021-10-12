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Хуркач стал соперником Карацева в четвертом круге турнира в Индиан-Уэллсе

Определился соперник Карацева в четвертом круге турнира в Индиан-Уэллсе
12 октября, 07:45
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Польский теннисист Хуберт Хуркач вышел в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв американца Фрэнсиса Тиафо со счетом 6:3, 6:2.

В 1/8 финала Хуркач сыграет с россиянином Асланом Карацевым, который ранее обыграл канадца Дениса Шаповалова (7:5, 6:2).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 359 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Хуберт Хуркач (Польша, 8) — Фрэнсис Тиафо (США) — 6:3, 6:2

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Роман Шишов все материалы автора
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