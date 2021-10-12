Хуркач стал соперником Карацева в четвертом круге турнира в Индиан-Уэллсе
Определился соперник Карацева в четвертом круге турнира в Индиан-Уэллсе
12 октября, 07:45
Польский теннисист Хуберт Хуркач вышел в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв американца Фрэнсиса Тиафо со счетом 6:3, 6:2.
В 1/8 финала Хуркач сыграет с россиянином Асланом Карацевым, который ранее обыграл канадца Дениса Шаповалова (7:5, 6:2).
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 359 455 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Хуберт Хуркач (Польша, 8) — Фрэнсис Тиафо (США) — 6:3, 6:2
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