Медведев вышел в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе и сыграет с Димитровым
Медведев обыграл Краиновича в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе
12 октября, 08:39
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв серба Филипа Краиновича со счетом 6:2, 7:6 (7:1). Встреча продолжалась 1 час 30 минут.
На счету россиянина 4 эйса, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 6. У серба 2 успешных брейка из 3.
Следующим соперником россиянина станет Григор Димитров из Болгарии.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 359 455 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Даниил Медведев (Россия, 1) — Филип Краинович (Сербия, 27) — 6:2, 7:6 (7:1)
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