Медведев вышел в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе и сыграет с Димитровым

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв серба Филипа Краиновича со счетом 6:2, 7:6 (7:1). Встреча продолжалась 1 час 30 минут.

На счету россиянина 4 эйса, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 6. У серба 2 успешных брейка из 3.

Следующим соперником россиянина станет Григор Димитров из Болгарии.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 359 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Даниил Медведев (Россия, 1) — Филип Краинович (Сербия, 27) — 6:2, 7:6 (7:1)