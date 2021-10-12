Изнер отказался от участия в турнире в Индиан-Уэллсе из-за рождения ребенка

Американский теннисист Джон Изнер снялся с турнира в Индиан-Уэллсе, чтобы присутствовать при рождении своего третьего ребенка, информирует пресс-служба турнира.

«Мне нужно ехать домой, чтобы быть с семьей. Сейчас это мой долг. Намного важнее тенниса», — сказал Изнер.

36-летний Изнер в третьем круге должен был встретиться с итальянцем Янником Синнером, который автоматически вышел в четвертый круг.

За выход в четвертьфинал Синнер поборется с победителем матча между итальянцем Маттео Берреттини и американцем Тэйлором Фрицем.

Лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» является выход в полуфинал Уимблдона-2018.