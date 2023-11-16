Четвертая ракетка мира из Италии Янник Синнер сыграет против датского теннисиста Хольгера Руне в матче зеленой группы Итогового турнира АТР 16 ноября. Встреча на арене «Пала Альпитур» в итальянском городе Турин начнется в 23.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция противостояния Синнер — Руне пройдет в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

15 ноября 22-летний Синнер обыграл серба Новака Джоковича в матче зеленой группы Итогового турнира ATP — 7:5, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2). 14 ноября 20-летний Руне победил грека Стефаноса Циципаса на Итоговом турнире ATP — 2:1. После трех сыгранных геймов соперник датчанина отказался продолжать встречу.

Основную информацию об Итоговом турнире сезона читайте в материале «СЭ».

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