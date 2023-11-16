Джокович — о своих шансах на выход в полуфинал Итогового: «Это не зависит от меня»

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над поляком Хубертом Хуркачем (7:6 (7:1), 4:6, 6:1) в матче Итогового турнира ATP.

«Я был нацелен на победу в своем матче, и мне это удалось. Исход следующего матча не зависит от меня, вот и все. Я действительно не думаю об этом», — приводит слова Джоковича сайт ATP.

Выход шестикратного победителя Итогового турнира в полуфинал зависит от исхода поединка между датчанином Хольгером Руне и итальянцем Янником Синнером, причем Джоковичу необходимо, чтобы победил Синнер.

Матч между итальянцем и датчанином пройдет сегодня, 16 ноября, начало — в 23.00 по московскому времени.