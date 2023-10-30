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Сегодня, 11:45

Синнер назвал победу над Медведевым в Вене одной из лучших в карьере

Алина Савинова
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Итальянский теннисист Янник Синнер оценил значимость победы над россиянином Даниилом Медведевым в финале турнира в Вене.

«В последнем сете это была ментальная борьба, но я очень доволен тем, как справился с ситуацией и завоевал еще один трофей. Без сомнения, эта победа входит в тройку или пятерку лучших в моей жизни. Игра в финале всегда особенная, тем более против Даниила, которому я проигрывал много раз. Последний матч, когда я победил его, вселил в меня уверенность на сегодняшний день, хотя все было совсем по-другому», — приводит Tennis World слова спортсмена.

22-летний Синнер завоевал четвертый титул в этом сезоне и десятый в карьере. Итальянский теннисист занимает четвертое место в рейтинге АТР.

Даниил Медведев в&nbsp;финале против Янника Синнера в&nbsp;Вене 29&nbsp;октября. «Есть одна фишка: никак не могу взять титул там, где уже побеждал». Медведев остается с уникальной серией
Источник: https://www.tennisworldusa.org/tennis/news/Tennis_Interviews/139379/jannik-sinner-the-victory-against-medvedev-among-the-best-of-my-career-/
Теннис
Даниил Медведев
Янник Синнер
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