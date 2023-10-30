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Сегодня, 08:24

Россиянин Шевченко поднялся на 20 позиций в рейтинге ATP

Алина Савинова
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АТР на сайте организации опубликовала обновленный рейтинг в одиночном разряде.

Российский теннисист Александр Шевченко, который на прошедшей неделе дошел до четвертьфинала турнира в Базеле, поднялся с 83-го на 63-е место в рейтинге.

Еще один представитель России — Даниил Медведев сохранил третью строчку. Андрей Рублев располагается на пятой позиции. Карен Хачанов поднялся на одну строчку в рейтинге и стал 15-м. Аслан Карацев улучшил две позиции и сейчас занимает 35-е место. Роман Сафиуллин опустился на 45-ю строчку, а Павел Котов — на 82-ю.

Обновленный рейтинг АТР:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 045 очков;

2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8625;

3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 7200;

4 (4). Янник Синнер (Италия) — 5410;

5 (5). Андрей Рублев (Россия) — 4935;

6 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 4435;

7 (6). Хольгер Руне (Дания) — 4280;

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3705;

9 (10). Александр Зверев (Германия) — 3540;

10 (9). Тейлор Фриц (США) — 3500...

15 (16). Карен Хачанов (Россия) — 2385...

35 (37). Аслан Карацев (Россия) — 1203...

45 (43). Роман Сафиуллин (Россия) — 1007...

63 (83). Александр Шевченко (Россия) — 807...

82 (81) Павел Котов (Россия) — 721.

Теннис
Александр Шевченко
Андрей Рублев
Аслан Карацев
Даниил Медведев
Карен Хачанов
Павел Котов
Роман Сафиуллин
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