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Сегодня, 13:35

Тарпищев считает, что Медведев должен был выиграть первый сет в финальном матче турнира в Вене

Алина Савинова
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал результат финального матча турнира в Вене между россиянином Даниилом Медведевым и итальянцем Янником Синнером.

Медведев уступил Синнеру со счетом 6:7 (7:9), 6:4, 3:6.

«В первом сете Медведев лучше подавал, а Синнер лучше играл вторую подачу, на ней и были проблемы Дани. В целом первый сет он должен был выиграть, но не сложилось. Дальше начались проблемы. Выиграл бы, довел бы матч до победы. А потом соперник перехватил инициативу, сыграла степень усталости Медведева и удача. По качеству игры он абсолютно нормально провел матч, претензий бы к Дане я не предъявлял», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

22-летний Синнер завоевал 4-й титул в этом сезоне и 10-й в карьере. Итальянский теннисист занимает 4-е место в рейтинге АТР. Медведев идет на 3-й строчке.

Источник: https://tass.ru/sport/19150693
Теннис
Даниил Медведев
Шамиль Тарпищев
Янник Синнер
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