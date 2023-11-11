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Сегодня, 19:46

Шевченко проиграл Умберу в финале турнира в Метце

Шевченко не смог выиграть свой первый титул ATP
Ана Горшкова
Корреспондент
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Александр Шевченко.
Фото Reuters

Российский теннисист Александр Шевченко не смог выиграть свой первый титул ATP.

В финале турнира ATP 250 в Метце (Франция) Шевченко проиграл французу Уго Умберу со счетом 3:6, 3:6. Спортсмены провели на корте 1 час 7 минут.

63-я ракетка мира Шевченко 4 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 1. На счету 23-й ракетки мира Умбера 4 эйса, ни одной двойной и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

25-летний француз выиграл свой четвертый титул ATP и первый с июня 2021 года.

Метц (Франция)

Турнир ATP Moselle Open

Призовой фонд 562 815 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Уго Умбер (Франция, 4) — Александр Шевченко (Россия) — 6:3, 6:3

Теннис
Александр Шевченко
4
7
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