Коннорс: «Если кто-то собирается побить мой рекорд, то удачи ему!»

Бывшая первая ракетка мира Джимми Коннорс рассказал, как отнесется к тому, если кто-то из теннисистов побьет его рекорд по количеству титулов на турнирах ATP.

Ранее серб Новак Джокович заявил, что намерен превзойти достижение Коннорса, который завоевал 109 титулов. На счету сербского теннисиста 97 побед на турнирах АТР.

«Если кто-то собирается приблизиться к моему рекорду и побить его, то удачи ему! Быть среди лучших все равно не так уж и плохо. Я завершил карьеру давным-давно, 35 лет назад, с 109 выигранными турнирами. Этот рекорд держится долгое время, и если кто-то меня обойдет, то он должен быть очень хорош. Но это здорово. Я фанат Джоковича. Мне нравится, как он играет, потому что он приверженец старой школы. Рекорды созданы для того, чтобы их побеждать, верно? Так что действуете», — приводит Sportskeeda слова Коннорса.

36-летний Джокович является рекордсменом по количеству титулов на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде среди мужчин (24) и по количеству побед на турнирах серии «мастерс» (40).