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Сегодня, 19:28

Ольховский сравнил форму Хачанова до травмы и после

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Экс-теннисист Андрей Ольховский подвел итоги сезона для 15-й ракетки мира Карена Хачанова.

«В любом случае, считаю, сезон хороший, учитывая, что он получил серьезную травму и долго не играл. Восстановился, вышел на тот уровень, где он был, и показал хорошую концовку сезона», — приводит слова Ольховского «Газета.ru».

27-летний теннисист в этом сезоне одержал 33 победы, уступил в 17 матчах и впервые за долгое время завоевал титул уровня АТР в одиночном разряде в китайском Чжухае.

Источник: Газета.ru
Андрей Ольховский
Карен Хачанов
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