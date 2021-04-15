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Рууд стал последним четвертьфиналистом турнира в Монте-Карло

21:12
Каспер Рууд. Фото Twitter
Каспер Рууд. Фото Twitter
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Норвежский теннисист Каспер Рууд 15 апреля в матче третьего круга турнира в Монте-Карло (Монако) в трех сетах обыграл испанца Пабло Карреньо Бусту — 7:6 (7:4), 5:7, 7:5.

Соперники провели на корте два часа и 53 минуты.

Соперником Рууда по четвертьфиналу станет итальянец Фабио Фоньини.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 2 082 960 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Каспер Рууд (Норвегия) — Пабло Карреньо Буста (Испания, 12) — 7:6 (7:4), 5:7, 7:5

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