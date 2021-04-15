Рууд стал последним четвертьфиналистом турнира в Монте-Карло
21:12
Норвежский теннисист Каспер Рууд 15 апреля в матче третьего круга турнира в Монте-Карло (Монако) в трех сетах обыграл испанца Пабло Карреньо Бусту — 7:6 (7:4), 5:7, 7:5.
Соперники провели на корте два часа и 53 минуты.
Соперником Рууда по четвертьфиналу станет итальянец Фабио Фоньини.
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 2 082 960 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Каспер Рууд (Норвегия) — Пабло Карреньо Буста (Испания, 12) — 7:6 (7:4), 5:7, 7:5
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