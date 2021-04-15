Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Монте-Карло, где сыграет с Надалем

Российский теннисист Андрей Рублев 15 апреля в трех сетах одержал победу над испанцем Роберто Баутистой Агутом в третьем круге турнира в Монте-Карло (Монако) — 7:6, 5:7, 6:3.

Соперники провели на корте два часа и 45 минут.

В четвертьфинале турнира Рублев сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем, который ранее разгромил болгарина Григора Димитрова.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 2 082 960 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Андрей Рублев (Россия, 6) — Роберто Баутиста Агут (Испания, 9) — 7:6 (7:2), 5:7, 6:3