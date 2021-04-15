Рублев прокомментировал победу над Баутистой Агутом на турнире в Монте-Карло

Российский теннисист Андрей Рублев 15 апреля во время флеш-интервью прокомментировал победу над испанцем Роберто Баутистой Агутом в третьем круге турнира в Монте-Карло (Монако).

«Наверное, все видели, насколько хорош Роберто и как он умеет играть. Он очень стабильный теннисист, из-за чего с ним всегда сложно сражаться. Третий сет — это настоящая битва, кажется, мы показали шикарный теннис, который явно понравился зрителям. Я рад, что вышел в четвертьфинал», — заявил Рублев.

В четвертьфинале турнира Рублев сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем, который ранее разгромил болгарина Григора Димитрова.