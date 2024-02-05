Медведев не выступит в турнире в Роттердаме

Россиянин Даниил Медведев снялся с турнира ATP в Роттердаме, сообщил журналист Бен Ротенберг.

По словам агента третьей ракетки мира Оливье ван Линдонка, теннисист еще не восстановился после Australian Open 2024 года, в котором провел четыре пятисетовых матча, в том числе три подряд: в четвертьфинале, полуфинале и финале.

Медведев является действующим чемпионом турнира в Роттердаме. В финале-2023 россиянин обыграл итальянца Янника Синнера (5:7, 6:2, 6:2).

В этом году Открытый чемпионат Роттердама пройдет с 12 по 18 февраля.