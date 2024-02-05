Медведев о пропуске турнира в Роттердаме: «Мое тело еще не восстановилось после тяжелого Australian Open»

Россиянин Даниил Медведев объяснил, почему решил сняться с турнира в Роттердаме.

«После очень тяжелого и долгого Australian Open мое тело (и особенно правая нога) еще недостаточно восстановилось, чтобы приехать и защитить титул.

Люблю играть в Роттердаме, у нас с турниром уже долгая совместная история, так что я очень жду своего возвращения туда в 2025 году», — цитирует третью ракетку мира пресс-служба турнира.

Медведев является действующим чемпионом турнира в Роттердаме. В финале-2023 россиянин обыграл итальянца Янника Синнера (5:7, 6:2, 6:2).

В этом году Открытый чемпионат Роттердама пройдет с 12 по 18 февраля.