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5 февраля, 17:09

Узбекский теннисист Истомин завершил карьеру

Алина Савинова
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Денис Истомин.
Фото Global Look Press

Бывшая 33-я ракетка мира Денис Истомин принял решение завершить карьеру, сообщается на сайте Национального олимпийского комитета Узбекистана.

«Теннисист Денис Истомин, внесший огромный вклад в развитие узбекского спорта, в частности тенниса, своим успешным участием на международной арене, завершил карьеру в большом спорте. Национальный олимпийский комитет Узбекистана благодарит спортсмена за столь достойный вклад в развитие узбекского спорта, желает ему успехов и удачи во всем», — сказано в сообщении.

Истомин дебютировал в профессиональных соревнованиях в 2001 году. В 2005-м он впервые сыграл за сборную Узбекистана в Кубке Дэвиса и после этого стал регулярно попадать в заявку национальной команды на матчи турнира.

37-летний спортсмен является полуфиналистом одного турнира «Большого шлема» в миксте (Открытый чемпионат Австралии-2013) а также победителем пяти турниров ATP (из них два — в одиночном разряде). Истомин три раза был участником Олимпийских игр, где его лучшим результатом стал третий раунд в 2012 году.

Теннис
Денис Истомин
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