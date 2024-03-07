Медведев назвал самых неудобных для себя соперников

Россиянин Даниил Медведев перечислил самых неудобных для себя теннисистов.

По словам четвертой ракетки мира, список составлял тренер Жиль Сервара.

«Если я начну этим заниматься, то у меня вообще мозги полетят, не смогу больше в теннис играть», — сказал Медведев в интервью на YouTube-канале «БОЛЬШЕ!».

Россиянин отметил, что в списке не более 16 имен.

«Идея была в том, что хорошо знающий меня Сервара и хорошо игравший против меня Симон могли бы подсказать, как и против каких игроков мне нужно улучшить свою игру. В списке есть Джокович, Синнер и Алькарас», — сказал Медведев.

28-летний теннисист примет участие в турнире серии ATP 1000 в Индиан-Уэллс (США), который начался 6 марта. По итогам жеребьевки основной сетки «мастерса» Медведев сыграет с победителем матча первого круга Флавио Коболли (Италия) — Роберто Карбальес Баэна (Испания).

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