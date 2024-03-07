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7 марта, 17:29

Алькарас: «Я приехал в Индиан-Уэллс, чтобы защитить титул»

Алина Савинова
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Испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о своих планах на турнир в Индиан-Уэллсе.

«Я приехал сюда, чтобы защитить титул. Это трудно, ведь здесь лучшие игроки мира, некоторые показывают высочайший уровень тенниса в этом году. Я знаю, что будет сложно, но я здесь, чтобы постараться защитить титул. Я хорошо чувствую себя на тренировках. Наверное, некоторых людей волнует состояние моей лодыжки. Посмотрим, буду ли я и дальше готов на 100 процентов, но мне уже лучше», — заявил испанец.

В 2023 году Алькарас стал победителем турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв в финале россиянина Даниила Медведева. В этом году соревнование проходит с 6 по 17 марта.

20-летний Алькарас — вторая ракетка мира. За карьеру он выиграл два турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат США-2022 и Уимблдон-2023) и завоевал 12 титулов ATP.

Источник: https://www.tennismajors.com/atp/indian-wells-bnp-paribas-open-masters-1000-atp/alcaraz-talks-up-indian-wells-chances-im-here-to-defend-the-title-748338.html
Теннис
Карлос Алькарас
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