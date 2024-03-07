Надаль снялся с турнира в Индиан-Уэллсе

Испанский теннисист Рафаэль Надаль не примет участие в турнире в Индиан-Уэллсе.

«С огромной грустью мне приходится отказаться от этого удивительного турнира. Все знают, как я люблю это место и как люблю играть здесь, в Индиан-Уэллсе. Это тоже одна из причин, почему я очень рано приехал в США, чтобы тренироваться и подготовиться. Я много работал и тренировался, и вы все знаете, что я прошел тест в эти выходные, но я не готов играть на самом высоком уровне на таком важном мероприятии.

Это не простое решение, оно правда сложное, но я не могу врать себе и врать тысячам фанатов. Я буду скучать по всем вам и уверен, что турнир будет иметь большой успех", — написал Надаль в соцсетях.

В этом сезоне 37-летний испанец выступил на турнире в Брисбене, где в четвертьфинале уступил австралийцу Джордану Томпсону. В этом же матче он получил повреждение бедра, из-за чего пропустил Открытый чемпионат Австралии-2024, а также снялся с турнира в Дохе.