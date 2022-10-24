Карацев потерял 15 позиций в рейтинге ATP, в топ-10 Оже-Альяссим и Фритц поменялись местами

Российский теннисист Аслан Карацев опустился на 15 строчек в обновленном рейтинге ATP. Спортсмен теперь располагается на 60-м месте.

Карен Хачанов остался на 18-й строчке, Даниил Медведев — четвертый, Андрей Рублев — восьмой.

В топ-10 произошло только одно изменение: канадец Феликс Оже-Альяссим сместил с 9-го места американца Тэйлора Фритца.

Рейтинг ATP от 24 октября:

1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 6730 очков;

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 5810;

3 (3). Каспер Рууд (Норвегия) — 5600;

4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5155;

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 5035;

6 (6). Александр Зверев (Германия) — 4860;

7 (7). Новак Джокович (Сербия) — 4320;

8 (8) Андрей Рублев (Россия) — 3685;

9 (10) Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3315;

10 (9) Тейлор Фриц (США) — 3195...

18 (18). Карен Хачанов (Россия) — 1945...

60 (45). Аслан Карацев (Россия) — 785...

93 (92). Роман Сафиуллин (Россия) — 586...

96 (96). Павел Котов (Россия) — 564.