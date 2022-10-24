Хачанов опустился на одну позицию в чемпионской гонке ATP
Российский теннисист Карен Хачанов опустился с 17-й на 18-ю позицию в обновленном рейтинге чемпионской гонки ATP.
Даниил Медведев и Андрей Рублев свои места в топ-10 не потеряла — 5-я и 6-я строчка, соответственно.
Лидирует по-прежнему испанец Карлос Алькарас, за ним идет Рафаэль Надаль.
Единственные изменения в топ-10 коснулись грека Стефаноса Циципаса (4-е место) и норвежца Каспера Рууда (3-е место). Циципас теперь третий, Рууд — четвертый.
Чемпионская гонка ATP от 24 октября:
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 6460 очков;
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 5810;
3 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 4990;
4 (3). Каспер Рууд (Норвегия) — 4930;
5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 3555;
6 (6). Андрей Рублев (Россия) — 3440;
7 (7). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3225;
8 (8). Тейлор Фриц (США) — 2885;
9 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 2770;
10 (10). Новак Джокович (Сербия) — 2720...
18 (17). Карен Хачанов (Россия) — 1900...
57 (59). Аслан Карацев (Россия) — 785...
86 (88). Роман Сафиуллин (Россия) — 606...
96 (95). Павел Котов (Россия) — 558.