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Сегодня, 09:09

Хачанов опустился на одну позицию в чемпионской гонке ATP

Руслан Минаев
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Карен Хачанов.
Фото Reuters

Российский теннисист Карен Хачанов опустился с 17-й на 18-ю позицию в обновленном рейтинге чемпионской гонки ATP.

Даниил Медведев и Андрей Рублев свои места в топ-10 не потеряла — 5-я и 6-я строчка, соответственно.

Лидирует по-прежнему испанец Карлос Алькарас, за ним идет Рафаэль Надаль.

Единственные изменения в топ-10 коснулись грека Стефаноса Циципаса (4-е место) и норвежца Каспера Рууда (3-е место). Циципас теперь третий, Рууд — четвертый.

Чемпионская гонка ATP от 24 октября:

1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 6460 очков;

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 5810;

3 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 4990;

4 (3). Каспер Рууд (Норвегия) — 4930;

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 3555;

6 (6). Андрей Рублев (Россия) — 3440;

7 (7). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3225;

8 (8). Тейлор Фриц (США) — 2885;

9 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 2770;

10 (10). Новак Джокович (Сербия) — 2720...

18 (17). Карен Хачанов (Россия) — 1900...

57 (59). Аслан Карацев (Россия) — 785...

86 (88). Роман Сафиуллин (Россия) — 606...

96 (95). Павел Котов (Россия) — 558.

Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Карен Хачанов
Карлос Алькарас
Каспер Рууд
Рафаэль Надаль
Стефанос Циципас
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