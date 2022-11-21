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Сегодня, 09:19

Медведев опустился на 7-е место рейтинга ATP по итогам года, Джокович вошел в топ-5

Руслан Минаев
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Даниил Медведев.
Фото AFP

Россиянин Даниил Медведев опустился на 7-е место обновленного рейтинга ATP. Андрей Рублев потерял одну строчку и теперь занимает 8-е место.

Победитель Итогового турнира ATP серб Новак Джокович вошел в топ-5. Финалист турнира норвежец Каспер Рууд сместил грека Стефаноса Циципаса с третьей строчки.

Первой ракеткой мира по итогам 2022 года стал Карлос Алькарас.

Без изменений в рейтинге сезон закончили россияне Карен Хачанов (20-я строчка) и Аслан Карацев (59).

Рейтинг АТР, версия от 21 ноября:

1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 6820 очков;

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 6020;

3 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 5820;

4 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 5550;

5 (8). Новак Джокович (Сербия) — 4820;

6 (6). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 4195;

7 (5). Даниил Медведев (Россия) — 4065;

8 (7). Андрей Рублев (Россия) — 3930;

9 (9). Тейлор Фриц (США) — 3355;

10 (11). Хуберт Хуркач (Польша) — 2905...

20 (20). Карен Хачанов (Россия) — 1990...

59 (59). Аслан Карацев (Россия) — 795...

89 (90). Роман Сафиуллин (Россия) — 606...

99 (98). Павел Котов (Россия) — 570.

Теннис
Андрей Рублев
Аслан Карацев
Даниил Медведев
Карен Хачанов
Каспер Рууд
Новак Джокович
Стефанос Циципас
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